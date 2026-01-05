Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ο Βενεζουελάνος Μόνιμος Αντιπρόσωπος Σάμιουελ Μονκάδα δήλωσε ότι δεν διακυβεύεται μόνο η κυριαρχία της χώρας του, αλλά και «η αξιοπιστία του διεθνούς δικαίου» καθώς και το κύρος των Ηνωμένων Εθνών.

Ανέφερε ότι η Βενεζουέλα υπέστη «παράνομη ένοπλη επίθεση» από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 3 Ιανουαρίου, χωρίς καμία νομική δικαιολογία, η οποία συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, των Συμβάσεων της Γενεύης και της αρχής της κυρίαρχης ισότητας.

Τόνισε ότι η ανοχή στην «απαγωγή αρχηγού κράτους» και στις επιθέσεις κατά αμάχων ενισχύει την ερμηνεία ότι «η έννοια του νόμου είναι προαιρετική» και υποστήριξε ότι η επίθεση υπαγορεύεται για τους φυσικούς πόρους της Βενεζουέλας και τη γεωπολιτική της θέση.

Η Μερσέντες ντε Φρέιτας, ιδρύτρια και εκτελεστική διευθύντρια της “Transparencia Venezuela”, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι εγκληματικές οργανώσεις διατηρούν «σχέση συμβίωσης» με το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο, χρησιμοποιώντας κρατικές δομές για διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και εμπορία ανθρώπων.

Είπε ότι η διαφθορά έχει αποστραγγίσει τα δημόσια οικονομικά, αφήνοντας τους πολίτες με καταρρέουσες δημόσιες υπηρεσίες, επισιτιστική ανασφάλεια και καθημερινούς εκβιασμούς από ένοπλες ομάδες. «Τόσες πολλές οικογένειες βασίζονται σε μόλις ένα γεύμα την ημέρα», ανέφερε και πρόσθεσε ότι η αυξανόμενη ατιμωρησία τροφοδοτεί την καταστολή, τα βασανιστήρια και τους θανάτους λόγω έλλειψης ιατρικής φροντίδας — περιστατικά που έχουν τεκμηριωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ζήτησε επίσης λογοδοσία, κάλεσε στη δημιουργία «ενός διαφανούς κράτους» και στην απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κολομβίας πρέσβης Λεονόρ Ζαλαμπάτα Τόρες καταδίκασε έντονα τα γεγονότα της 3ης Ιανουαρίου, τονίζοντας ότι ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ επιτρέπει τη χρήση βίας μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η αυτοάμυνα, και όχι για τον πολιτικό έλεγχο επί άλλου κράτους.

Προειδοποίησε ότι η αβεβαιότητα που προκαλούν οι «επιθέσεις» θα μπορούσε να πυροδοτήσει μαζικές μεταναστευτικές ροές, απαιτώντας σημαντικούς πόρους για τη στήριξη των κοινοτήτων υποδοχής.

Ως προληπτικό μέτρο, ανέφερε ότι η Κολομβία έχει λάβει μέτρα για τη διατήρηση της σταθερότητας κατά μήκος των συνόρων και για την αντιμετώπιση πιθανών ανθρωπιστικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένων αυτών των μεταναστών.

Ο Παναμέζος Μόνιμος Αντιπρόσωπος Ελόι Αλφάρο δε ‘Αλμπα χαρακτήρισε τα γεγονότα στη Βενεζουέλα λυπηρά λόγω των πιθανών επιπτώσεών τους στην περιφερειακή ειρήνη και έκανε έκκληση για μια εποικοδομητική προσέγγιση.

Επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση της χώρας του στην πολυμέρεια, την αρχή του σεβασμού στην εθνική κυριαρχία και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, δήλωσε ότι η κρίση στη Βενεζουέλα πηγάζει από τη διαρκή δημοκρατική αποδόμηση και απέρριψε την αναγνώριση ενός, όπως το χαρακτήρισε, παράνομου και αυταρχικού καθεστώτος.

Ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, υπογράμμισε τις ανθρωπιστικές και μεταναστευτικές επιπτώσεις στην περιοχή —συμπεριλαμβανομένου του Παναμά— και κάλεσε σε μια ειρηνική, δημοκρατική μετάβαση που να αντανακλά τη βούληση που εκφράστηκε στις εκλογές της Βενεζουέλας το 2024.

Ο εκπρόσωπος του Μεξικού δήλωσε ότι η ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή, χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και απειλή για την πολυμέρεια.

Τόνισε ότι το Συμβούλιο έχει «υποχρέωση να ενεργήσει αποφασιστικά και χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά», επισημαίνοντας ότι «οι κυρίαρχοι λαοί αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον τους», με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ανέφερε ότι τέτοιες ενέργειες «ιστορικά» έχουν μόνο επιδεινώσει τις συγκρούσεις και αποδυναμώσει τις κοινωνίες.

Η εκπρόσωπος της Χιλής καταδίκασε τη μονομερή στρατιωτική ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, τονίζοντας ότι, παρότι το Σαντιάγο δεν αναγνωρίζει το καθεστώς Μαδούρο, οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «δεν έχουν στρατιωτική λύση».

Ανέφερε ότι η κρίση στη Βενεζουέλα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω των «νόμιμων προσδοκιών» του λαού της, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από ελεύθερες εκλογές και τη συμμετοχή των πολιτών.

Υπενθυμίζοντας την ίδια πορεία της Χιλής προς την αποκατάσταση της δημοκρατίας με διεθνή στήριξη και οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, κάλεσε τον γενικό γραμματέα και το Συμβούλιο να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Η Αργεντινή χαιρέτισε την «αποφασιστική δράση» του προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, λέγοντας ότι θα μπορούσε να συμβάλει στον τερματισμό της καταστολής που έχει οδηγήσει εκατομμύρια Βενεζουελάνους στη φτώχεια και έχει εξαναγκάσει περίπου 8 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Ο Αργεντίνος πρέσβης Φρανσίσκο Φαμπιάν Τροπέπι τόνισε ότι η διακίνηση ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα έχει πλήξει ολόκληρη την περιοχή και ότι το Μπουένος ‘Αιρες έχει «καταγγείλει απερίφραστα την έλλειψη ελευθερίας» στη χώρα.

Υπενθυμίζοντας τη χορήγηση ασύλου από την Αργεντινή σε στελέχη της αντιπολίτευσης, κάλεσε σε διεθνή στήριξη μιας ειρηνικής πορείας για την «αποκατάσταση της θεσμικής κανονικότητας» και ζήτησε την απελευθέρωση Αργεντινού πολίτη που κρατείται από το 2024.

Ο εκπρόσωπος της Κούβας προειδοποίησε το Συμβούλιο ότι τα «ηγεμονικά και εγκληματικά σχέδια» της Ουάσινγκτον έναντι της Βενεζουέλας έχουν προκαλέσει σοβαρές και απρόβλεπτες συνέπειες για την περιφερειακή σταθερότητα.

Κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για μονομερή καταναγκαστικά μέτρα, «οικονομική ασφυξία» και ακόμη και θαλάσσια τρομοκρατία, λέγοντας ότι οι ενέργειες αυτές καταδεικνύουν περιφρόνηση προς τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο.

Χαρακτήρισε την απαγωγή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες ως υποκινούμενη από την επιδίωξη του «ελέγχου της γης και των φυσικών πόρων της Βενεζουέλας», κάνοντας λόγο για «ιμπεριαλιστική και φασιστική επίθεση» και ζητώντας την άμεση απελευθέρωσή τους.

Γ. Γαραντζιώτη