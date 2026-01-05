Το ενδεχόμενο πώλησης του Τάσου Μπακασέτα, δεν μπορεί πλέον να θεωρείται εκτός συζήτησης στον Παναθηναϊκό, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για τον αρχηγό και έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες του ρόστερ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι ομάδες από τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον διεθνή μεσοεπιθετικό και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, έτοιμες να κινηθούν εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Στο «τριφύλλι» δεν υπάρχει, προς το παρόν, απόφαση για αποχώρηση του αρχηγού. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί καμία πώληση ποδοσφαιριστή με βάση τη νέα στρατηγική του συλλόγου και εφόσον η πρόταση κριθεί οικονομικά συμφέρουσα και εξυπηρετεί το συνολικό πλάνο.

Ο Μπακασέτας έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και αποτελεί σημείο αναφοράς των Πράσινων, με ξεκάθαρο ηγετικό ρόλο, εμπειρία και επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας. Παρ’ όλα αυτά, η εποχή όπου οι αρχηγοί θεωρούνταν αυτομάτως «αμετακίνητοι» έχει παρέλθει.

Έτσι, η υπόθεση Μπακασέτα προστίθεται στη λίστα των ανοιχτών θεμάτων του Παναθηναϊκού και πρόκειται για ένα ρεαλιστικό σενάριο, που θα αξιολογηθεί με βάση τα δεδομένα που θα προκύψουν, σε μια περίοδο όπου το παρόν και το μέλλον επαναπροσδιορίζονται.