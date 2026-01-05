Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτερας:
40 νεκρά λεπτά
Πώς αποφεύχθηκε μια τραγωδία στο ελληνικό FIR
======================================================
Μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις
======================================================
«ΤΑ ΝΕΑ» στα Μάλγαρα
Σε κατάσταση πολιορκίας
======================================================
Γιώργος Παπαδάκης 1951-2026
Ο παρουσιαστής της «διπλανής π’ορτας» έφυγε
=====================================================
ΟΜΑΔΑ
Τρεμπλ ο Ολυμπιακός, 3-0 τον ΟΦΗ
- Με τον… αεροπόρο Καλογερόπουλο
- Πρωταθλητής στους τίτλους στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο Βαγγέλης Μαρινάκης
