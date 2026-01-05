Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτερας: 

40 νεκρά λεπτά

Πώς αποφεύχθηκε μια τραγωδία στο ελληνικό FIR

======================================================

Μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις

======================================================

«ΤΑ ΝΕΑ» στα Μάλγαρα

Σε κατάσταση πολιορκίας

======================================================

Γιώργος Παπαδάκης 1951-2026

Ο παρουσιαστής της «διπλανής π’ορτας» έφυγε

=====================================================

ΟΜΑΔΑ

Τρεμπλ ο Ολυμπιακός, 3-0 τον ΟΦΗ

  • Με τον… αεροπόρο Καλογερόπουλο
  • Πρωταθλητής στους τίτλους στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο Βαγγέλης Μαρινάκης

