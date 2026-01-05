Στο δίκτυο του κορμού τηλεπικοινωνιών ενδέχεται να εντοπίζεται η παρεμβολή που «τύφλωσε» το ελληνικό FIR, σύμφωνα με πληροφορίες από tanea.gr. Το μυστήριο για την αιτία προέλευσης των παρεμβολών έγκειται στο γεγονός ότι συγχρόνως με τον βόμβο στις συχνότητες, επηρεάστηκαν και οι επικοινωνίες εδάφους-εδάφους, δηλαδή διάφορες τηλεφωνικές γραμμές, όπως και οι γραμμές μεταφοράς δεδομένων (data) όπως ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση της η ΥΠΑ. Συγκεκριμένα το απόσπασμα της πρώτης ανακοίνωσης της υπηρεσίας: «Η Υπηρεσία αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ο «θόρυβος» που παρατηρήθηκε στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής. Οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ, σε συντονισμό με τους τεχνικούς του ΟΤΕ, κατέβαλαν άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή».

Πρόκειται για δυσλειτουργία σε τρία διαφορετικά συστήματα ανεξάρτητα μεταξύ τους, σύμφωνα με πληροφορίες από tanea.gr και οι οποίες συνθέτουν το συμπέρασμα ότι η δυσλειτουργία ενδέχεται να εντοπίζεται όχι στο δίκτυο της ΥΠΑ, αλλά στο δίκτυο του κορμού τηλεπικοινωνιών. Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι ότι η επίλυση του προβλήματος δεν επήλθε ύστερα από ενέργειες της ΥΠΑ, αλλά κάποια στιγμή το απόγευμα της Κυριακής, σταμάτησε να υφίσταται ο βόμβος που μπλόκαρε όλα τα συστήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρσι, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε παρουσιαστεί παρόμοιο ζήτημα, αλλά ήταν πολύ περιορισμένης έκτασης.

Συγκροτήθηκε ειδική Επιτροπή για το πρόβλημα σε συχνότητες του FIR Αθηνών – Εντολή για ΕΔΕ και λήψη μέτρων

Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα συγκροτείται Ειδική Επιτροπή, με αντικείμενο τη διερεύνηση των αιτίων του προβλήματος που σημειώθηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 σε συχνότητες του FIR Αθηνών.

Την Επιτροπή θα συντονίζει ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Χρήστος Τσίτουρας, ενώ σε αυτή συμμετέχουν ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχάλης Μπλέτσας, ο συνταγματάρχης Δημήτριος Ζαμπακόλας, Μηχανικός Επικοινωνιών και Επιτελής του ΓΕΕΘΑ, καθώς και ο υποδιευθυντής εποπτείας φάσματος της ΕΕΤΤ, Νίκος Ηγουμενίδης. Στην Επιτροπή θα συμμετάσχει επίσης εκπρόσωπος του EUROCONTROL.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, ο Χρίστος Δήμας ζήτησε από τη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας να διατάξει άμεσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του περιστατικού και για λόγους δημοσίου και εθνικού συμφέροντος.

Η ΕΔΕ θα εξετάσει τυχόν ευθύνες ή παραλείψεις υπαλλήλων και υπηρεσιών της ΥΠΑ, ενώ ζητήθηκε να υπάρξει ενημέρωση για τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί ώστε να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Χρ. Δήμας για μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: Δεν φαίνεται να είναι κυβερνοεπίθεση – Σαφώς και θα πέσουν κεφάλια

Στο πρωτοφανές θέμα που δημιουργήθηκε χθες στα αεροδρόμια της χώρας αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

O κ. Δήμας μιλώντας στην ΕΡΤ επανέλαβε ότι δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος στην ασφάλεια των πτήσεων. «Υπήρχε μία παρεμβολή στις συχνότητες, ένας έντονος θόρυβος ο οποίος καθιστούσε αδύνατη την επικοινωνία μεταξύ πιλότων και των ελεγκτών» σημείωσε μεταξύ άλλων.

«Δεν φαίνεται να είναι κυβερνοεπίθεση» τόνισε και συμπλήρωσε ότι η γενεσιουργός αιτία δεν έχει πλήρως αποσαφηνισθεί.

Άμεσα θα δοθούν απαντήσεις για την αιτία, ενώ διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση για απόδοση ευθυνών ώστε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα, «Σαφέστατα», απάντησε σε ερώτημα των δημοσιογράφων για το αν μπορεί να πέσουν κεφάλια.

Οι επιβάτες δικαιούνται αποζημιώσεις για τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις, είπε, συμπληρώνοντας ότι και οι αερομεταφορείς από την πλευρά τους έχουν δικαίωμα για ανάλογη διεκδίκηση.

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι «Εχουμε πράγματι παλαιά συστήματα αλλά είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. ‘Εχουμε συμφωνήσει με την Επιτροπή σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που υλοποιούμε από τον Μάιο του 2025 με έκθεση προόδου κάθε εξάμηνο και όλα τα ζητήματα βρίσκονται τους τελευταίους 8 μήνες στο τραπέζι με την Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Έκθετη η ΥΠΑ για τον διασυρμό της χώρας

Στην ανακοίνωσή της η Ένωση ζητά από την ΥΠΑ να αναλάβει την ευθύνη για τα όσα συνέβησαν, διαφορετικά να επιληφθεί του θέματος η πολιτική ηγεσία, δηλαδή το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Μετά από μια ημέρα και δύο δελτία τύπου της Υ.Π.Α., όπου το δεύτερο αναιρεί το πρώτο, ακόμα δεν έχουμε μάθει γιατί συνέβη η ολική απώλεια στις συχνότητες του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ. και ακόμα πιο ανησυχητικά πώς αποκαταστάθηκε. Από τις θεωρίες περί «επίμονης», «μαζικής παρεμβολής» με μεγάλη «γεωγραφική έκταση» φτάσαμε στο «τεχνικό πρόβλημα», εντοπισμένο σε ένα σημείο. Ακούσαμε δηλώσεις μέχρι και ότι «τρελάθηκε το σύστημα».

Η Διοίκηση της Υ.Π.Α. με τέτοιες αντιφατικές ανακοινώσεις που στερούνται σοβαρότητας, για ακόμη μία φορά εκτίθεται και δείχνει τη γύμνια της και την κατάσταση πανικού στην οποία βρίσκεται.

Σε κανένα από τα δελτία τύπου δεν έγινε η παραμικρή αναφορά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια τα Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και για το ότι κατάφεραν να διαχειριστούν μια πρωτοφανή κατάσταση με υποδειγματικό τρόπο και να φροντίσουν ώστε όλες οι πτήσεις να προσγειωθούν ασφαλώς, εργαζόμενοι κάτω από αντίξοες συνθήκες και εκτεθειμένοι σε αστοχίες των ξεπερασμένων συστημάτων χωρίς καμία υποστήριξη από την Διοίκηση.

Η μη εκτίμηση στους εργαζομένους, καταδεικνύει την άκρατη αλαζονεία της Διοίκησης της Υ.Π.Α. που δεν είχε την ελάχιστη αξιοπρέπεια να σταθεί σε αυτούς που εγγυήθηκαν την ασφάλεια των πτήσεων, την ίδια στιγμή που η υπηρεσία και τα συστήματά της τους εξέθεσε για ακόμη μία φορά και διασυρθήκαμε ως χώρα διεθνώς.

Η Διοίκηση της Υ.Π.Α. δεν μπορεί να κρύψει το μένος της απέναντι στους Ε.Ε.Κ., παρότι καπηλεύεται το έργο τους και ταυτόχρονα, σε κάθε ευκαιρία, υποτιμά τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό τους. Η Διοίκηση της Υ.Π.Α., είναι για ακόμα μια φορά έκθετη για τον διασυρμό της χώρας τόσο με το συμβάν όσο και με την διαχείριση του. Φυσικά η Υ.Π.Α. προσπαθεί να μετριάσει τις εντυπώσεις λέγοντας ότι δε συνέβη και κάτι πολύ σοβαρό και ότι δε διακυβεύτηκε σε κανένα σημείο η ασφάλεια των πτήσεων. Δεν αναφέρει πουθενά ότι ο μόνος λόγος που τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν ασφαλώς ήταν η υποδειγματική διαχείριση των Ε.Ε.Κ. και όχι τα μέσα που τους παρείχε η Υ.Π.Α..

Καλούμε τη Διοίκηση της Υ.Π.Α. να σταματήσει να πιέζει τους Ε.Ε.Κ. στην βάρδια να αποδεχτούν περισσότερη κυκλοφορία, για να μετριάσει το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις, την στιγμή που δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το πρόβλημα δεν θα επαναληφθεί, αφού ακόμα δεν το έχει εντοπίσει καν».

«Στην προσφιλή της τακτική να αποποιηθεί κάθε ευθύνη η Διοίκηση της Υ.Π.Α., μην μπορώντας αυτή τη φορά να κατηγορήσει τους Ε.Ε.Κ. και τα αιτήματα τους, κατέφυγε στην επίκληση «άγνωστων παρεμβολών» που παραδόξως ήταν «εκτεταμένες γεωγραφικά», αλλά επηρέαζαν επιλεκτικά τις κεραίες που εξυπηρετούν το Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ. και όχι αυτές που εξυπηρετούν τα αεροδρόμια, που σε πολλά σημεία ανά την Ελλάδα, βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Αναρωτιόμαστε αν θα μας ενημερώσει η Υ.Π.Α. τι τελικά όντως συνέβη ή αν και αυτό θα θαφτεί, μπροστά στην φανταχτερή προσπάθεια του ήδη εκτός χρονοδιαγραμμάτων Action Plan.

Τελικά η αλήθεια αποκαλύφθηκε και τώρα παίζουμε ξανά με τις λέξεις, όπως έγινε και τον περασμένο Αύγουστο στην περίπτωση της απώλειας της γραμμής μεταφοράς δεδομένων από τον λόφο Μερέντα. Τότε αποδείχτηκε περίτρανα ότι η Υ.Π.Α. επι ένα χρόνο αξιολογούσε αν θα έπρεπε να πάρει το ανταλλακτικό, το οποίο αστόχησε και το οποίο μέχρι σήμερα, 5 μήνες μετά την βλάβη δεν έχει αποκτηθεί. Φυσικά καμία ευθύνη δεν αναζητήθηκε από την πολιτική ηγεσία και κανενός το αυτί δεν ίδρωσε.

Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς αστόχησε χθες, αν έχει συμβεί ξανά τέτοια αστοχία και έχει αποκρυβεί, καθώς και γιατί η Υ.Π.Α. δεν φρόντισε να θωρακίσει το σύστημα από ένα ενδεχόμενο όπως το χθεσινό. Ακούσαμε δήλωση σε τηλεοπτικό σταθμό ότι έχει υπάρξει ξανά παρόμοιο πρόβλημα μικρότερης έκτασης. Πρέπει να μας απαντήσει τελικά η Υ.Π.Α. αν αυτή η δήλωση αληθεύει και αν αληθεύει γιατί δεν ελήφθησαν μέτρα για να αποτραπεί αυτό που έγινε χθες.

Η Διοίκηση της Υ.Π.Α. μέσα στην κενή περιεχομένου φλυαρία των Δελτίων τύπου που εκδίδει δεν έχει συμπεριλάβει τις δυο πιο σημαντικές αναφορές:

Να ζητήσει συγγνώμη από το επιβατικό κοινό και να αναλάβει την ευθύνη για τα προβλήματα.

Το ότι δεν το έχει κάνει απλά δείχνει ότι δεν έχει διάθεση να επιλύσει το πρόβλημα, αφού δεν τολμάει καν να το αποδεχθεί.

Αφού η Διοίκηση της Υ.Π.Α. δεν κάνει το χρέος της στο επιβατικό κοινό, τότε θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος η πολιτική ηγεσία. Ευελπιστούμε ότι στο κρίσιμο αυτό σημείο η πολιτική ηγεσία θα σταματήσει να πιστεύει τις δικαιολογίες της Διοίκησης της Υ.Π.Α. που απλά κάθε φορά καθησυχάζει το Υπουργείο, μέχρι να εμφανιστεί το επόμενο πρόβλημα.

Ένα είναι βέβαιο ότι η κατάσταση με τον εξοπλισμό στην Υ.Π.Α. δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει. Αν δεν γίνουν κινήσεις να αλλάξει, τότε το σύστημα της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα δεν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στην κυκλοφορία της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου και γι’ αυτό δεν θα έχουν καμία ευθύνη οι Ε.Ε.Κ.. Η ευθύνη θα ανήκει εξολοκλήρου στην Διοίκηση της Υ.Π.Α. και σε όσους την επιβλέπουν».

ΟΤΕ για το μπλακ άουτ στις πτήσεις: Ο πρώτος έλεγxος δεν έδειξε τεχνικό πρόβλημα στα κυκλώματα

Ανακοίνωση για το τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών εξέδωσε ο ΟΤΕ αναφέροντας ότι ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα του Οργανισμού.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».