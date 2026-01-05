Στο πρωτοφανές θέμα που δημιουργήθηκε χθες στα αεροδρόμια της χώρας αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

O κ. Δήμας μιλώντας στην ΕΡΤ επανέλαβε ότι δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος στην ασφάλεια των πτήσεων. «Υπήρχε μία παρεμβολή στις συχνότητες, ένας έντονος θόρυβος ο οποίος καθιστούσε αδύνατη την επικοινωνία μεταξύ πιλότων και των ελεγκτών» σημείωσε μεταξύ άλλων.

«Δεν φαίνεται να είναι κυβερνοεπίθεση» τόνισε και συμπλήρωσε ότι η γενεσιουργός αιτία δεν έχει πλήρως αποσαφηνισθεί.

Άμεσα θα δοθούν απαντήσεις για την αιτία, ενώ διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση για απόδοση ευθυνών ώστε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα, «Σαφέστατα», απάντησε σε ερώτημα των δημοσιογράφων για το αν μπορεί να πέσουν κεφάλια.

Οι επιβάτες δικαιούνται αποζημιώσεις για τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις, είπε, συμπληρώνοντας ότι και οι αερομεταφορείς από την πλευρά τους έχουν δικαίωμα για ανάλογη διεκδίκηση.

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι «Εχουμε πράγματι παλαιά συστήματα αλλά είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. ‘Εχουμε συμφωνήσει με την Επιτροπή σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης που υλοποιούμε από τον Μάιο του 2025 με έκθεση προόδου κάθε εξάμηνο και όλα τα ζητήματα βρίσκονται τους τελευταίους 8 μήνες στο τραπέζι με την Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».