Έφυγε από τη ζωή, έπειτα από μακρά ασθένεια, η δημοσιογράφος και μεταφράστρια Λήδα Μοσχονά, σε ηλικία 80 ετών. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση στον δημοσιογραφικό κόσμο.

Η Λήδα Μοσχονά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Μετά την αποφοίτησή της από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ανώτατη Σχολή Μεταφραστών και Διερμηνέων Ιταλίας.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της πορεία το 1966 στην εφημερίδα «ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ». Ακολούθησαν συνεργασίες με το «ΒΗΜΑ» το 1968 και τα «ΣΗΜΕΡΙΝΑ» το 1970. Στη διάρκεια της καριέρας της εργάστηκε σε σημαντικά έντυπα, όπως «Η ΑΥΓΗ», «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», αλλά και σε περιοδικά όπως «ΜΟΔΑ», «ΓΥΝΑΙΚΑ», «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», «ΣΙΝΕΜΑ» και «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ».

Από το 1983 έως το 1996 διετέλεσε συντάκτρια οικονομικών θεμάτων και αναλύσεων διεθνούς επικαιρότητας στην εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ». Παράλληλα, από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 εργάστηκε στην ΕΡΤ ως συντάκτρια εξωτερικού δελτίου και διεθνών ειδήσεων.

Πολυδιάστατη διαδρομή και γλωσσομάθεια

Η Λήδα Μοσχονά υπήρξε μια πολυδιάστατη προσωπικότητα, με πλούσιο δημοσιογραφικό και μεταφραστικό έργο. Συνεργάστηκε με κορυφαίους εκδοτικούς οίκους, μεταφράζοντας λογοτεχνικά και επιστημονικά έργα. Ήταν πολύγλωσση, μιλώντας αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, τουρκικά και πορτογαλικά με εντυπωσιακή ευχέρεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά την εκλεκτή συνάδελφο και εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς την οικογένειά της.

Η εξόδιος τελετή της Λήδας Μοσχονά θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, στις 19:20, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.