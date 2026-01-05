Μπλακ άουτ σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας σημειώθηκε την Κυριακή λίγο μετά τις 9 το πρωί. Σε όλες τις ραδιοσυχνότητες παρεμβλήθηκε βόμβος και η ασύρματη επικοινωνία μεταξύ των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των πιλότων χάθηκε. Όλες οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις από και προς τον διεθνή αερολιμένα Αθηνών ανεστάλησαν προσωρινά και ο ελλαδικός εναέριος χώρος άδειασε.

Σύμφωνα με το MEGA, οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για τεχνικό πρόβλημα και βλάβη. Στις ραδιοσυχνότητές παρατηρήθηκε «θόρυβος» που είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής. χάθηκε η δυνατότητα επικοινωνίας με τα αεροπλάνα, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε και πτώση των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα παραμένει άγνωστο το τι ακριβώς προκάλεσε τις παρεμβολές και το πρωτοφανές πρόβλημα στο FIR Αθηνών.

Όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος του MEGA, Εφη Βαρδαλάκη, από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η κατάσταση σήμερα είναι καλύτερη αν και υπάρχουν ακόμα κάποιες καθυστερήσεις.

Σημειώνεται ότι χθες χιλιάδες ήταν οι επιβάτες οι οποίοι βίωσαν συνθήκες πολλών ωρών αναμονής ενώ έχει προκύψει ένα ακόμα πρόβλημα καθώς περίπου 2.000 αποσκευές έχουν χαθεί με τις αεροπορικές εταιρείες να διαβεβαιώνουν ότι βρίσκονται σε διαδικασία εντοπισμού και αποστολής τους στους ιδιοκτήτες τους.