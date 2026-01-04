Σοβαρή τεχνική βλάβη στο σύστημα οργάνων προσέγγισης πτήσεων της ENAV, σε συνδυασμό με πυκνή ομίχλη, προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο αεροδρόμιο Όριο αλ Σέριο του Μπέργκαμο. Το αεροδρόμιο παρέμεινε ουσιαστικά εκτός λειτουργίας από το βράδυ του Σαββάτου, με δεκάδες πτήσεις να ακυρώνονται ή να εκτρέπονται σε άλλους προορισμούς.

Οι πρώτες καθυστερήσεις καταγράφηκαν γύρω στις 18:00 και μέσα σε λίγες ώρες η αναστάτωση επεκτάθηκε σχεδόν σε όλο το πρόγραμμα πτήσεων, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες.

Εκτροπές και ακυρώσεις πτήσεων

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, κατά το πιο κρίσιμο χρονικό διάστημα:

34 πτήσεις εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια,

21 πτήσεις ακυρώθηκαν,

8 πτήσεις επαναπρογραμματίστηκαν για την επόμενη ημέρα.

Συνολικά, 26 αναχωρήσεις ακυρώθηκαν, ενώ έξι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν από εναλλακτικά αεροδρόμια και επτά μεταφέρθηκαν χρονικά. Η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση, χωρίς ακόμη σαφή εκτίμηση για την πλήρη αποκατάσταση της κανονικότητας.

Αποκατάσταση της βλάβης λίγο πριν τα μεσάνυχτα

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου Sacbo γνωστοποίησε ότι το τεχνικό πρόβλημα επιλύθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

«Ενεργοποιήσαμε άμεσα το σχέδιο υποστήριξης των επιβατών, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας, για όσους έμειναν στο αεροδρόμιο, καθώς και διευκολύνοντας τις μετακινήσεις όσων επέλεξαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους ή να ταξιδέψουν μέσω άλλων αεροδρομίων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Χιλιάδες επιβάτες διανυκτέρευσαν στο αεροδρόμιο

Πολλοί επιβάτες αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα στο αεροδρόμιο, καθισμένοι ή ξαπλωμένοι στο δάπεδο και ακόμη πάνω στους ιμάντες παραλαβής αποσκευών. Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες εξασφάλισαν θέσεις σε άλλες πτήσεις, ενώ άλλες οργάνωσαν μεταφορές προς γειτονικά αεροδρόμια.

Η Πολιτική Προστασία του Dalmine παρενέβη άμεσα, παρέχοντας κρεβάτια εκστρατείας και βοήθεια, κυρίως σε παιδιά και ηλικιωμένους που είχαν εγκλωβιστεί στον αερολιμένα.

Δηλώσεις του προέδρου της Sacbo

Ο πρόεδρος της Sacbo, Τζοβάνι Σάνγκα, δήλωσε:

«Ζητούμε συγγνώμη από τους επιβάτες για την ταλαιπωρία και τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία τους, η οποία επέτρεψε στο προσωπικό του αεροδρομίου να προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Πολιτική Προστασία του Dalmine για τη στήριξη. Βρισκόμασταν σε συνεχή επικοινωνία με την ENAV, η οποία αποκατέστησε τη λειτουργία του συστήματος, επιτρέποντας από τα μεσάνυχτα τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα».