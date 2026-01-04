Θλίψη προκάλεσε στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και σε ολόκληρη την Κρήτη η είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου Μανώλη Παντινάκη, ο οποίος υπηρέτησε με συνέπεια και πάθος τη δημοσιογραφία επί δεκαετίες.

Ο Μανώλης Παντινάκης, με παρουσία στον χώρο της ενημέρωσης από τη δεκαετία του 1970, εργάστηκε στις εφημερίδες «Ρεθεμνιώτικα Νέα», «Η Τόλμη» και «Τα Νέα» της Αθήνας. Είχε επίσης συνεργαστεί με τον Όμιλο ΚΡΗΤΗ TV, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης.

Γεννημένος στο Σπήλι του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του πορεία το 1977, ξεχωρίζοντας για το ρεπορτάζ και τη διεισδυτική του ματιά στα γεγονότα. Η επαγγελματική του πορεία χαρακτηρίστηκε από ήθος, επιμονή και αφοσίωση στην αλήθεια.

Από τη δημοσιογραφία στην ιστορική έρευνα

Από το 2003 ο Μανώλης Παντινάκης αφιερώθηκε στην ιστορική έρευνα, εστιάζοντας στις περιόδους της Κατοχής, της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου στην Κρήτη. Μέσα από τη μελέτη του ανέδειξε άγνωστες πτυχές της τοπικής ιστορίας και πολύτιμα ντοκουμέντα.

Το έργο του αποτυπώθηκε σε πλήθος ιστορικών βιβλίων, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή γνώσης για την Κρήτη και τους αγώνες της. Η συμβολή του στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης θεωρείται ανεκτίμητη.

Αποχαιρετισμός και συλλυπητήρια

Σε ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου–Ηπείρου–Νήσων, που συνεδρίασε εκτάκτως μετά το άγγελμα του θανάτου του, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Μανώλη Παντινάκη. Παράλληλα, αποφάσισε ομόφωνα να εκπροσωπηθεί στην κηδεία και να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου, στο Σπήλι του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.