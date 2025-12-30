Ένας αγρότης από την Κρήτη επέστρεψε ποσό ύψους 20.000 ευρώ, που είχε λάβει παράνομα ως αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πράξη του αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο εποπτεύων εισαγγελέας Εφετών, Δημήτρης Γκύζης, να λάβει απόφαση ανάκλισης της δέσμευσης περιουσιακών του στοιχείων. Μέχρι και σήμερα, ο κ. Γκύζης έχει υπογράψει πάνω από 200 διατάξεις δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων παραγωγών, που φέρονται να έχουν εισπράξει παράτυπα χρήματα συνολικού ποσού που υπερβαίνει τα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, που μετέδωσε την είδηση, αυτό είναι το μοντέλο που θέλει να δει η κυβέρνηση να υλοποιείται, δηλαδή της οικειοθελούς επιστροφής των παράνομων επιδοτήσεων, προκειμένου να επιστρέψουν χρήματα στα ταμεία.