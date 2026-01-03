Λίγο μετά τις εκρήξεις που ακούστηκαν σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας στο Καράκας ο Νικολάς Μαδούρο κήρυξε τη Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε νωρίς σήμερα το πρωί από την κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο η Βενεζουέλα «καταγγέλλει την πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επιθέσεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα Καράκας και στις πολιτείες Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα, προστίθεται στη δήλωση, με αποτέλεσμα ο Μαδούρο να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακης ανάγκης και να καλέσει τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις «να ενεργοποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης».

Caracas is under fire. Multiple U.S. strikes have hit key military sites: Fuerte Tiuna, La Carlota airbase, and a communications center in El Hatillo, all under Maduro’s control. Explosions echo through the capital, the power is out in parts of the city, and U.S. helicopters are… pic.twitter.com/GAtW2NWVy7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 3, 2026

«Η Βενεζουέλα απορρίπτει και καταγγέλλει (…) την πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιείται από (…) τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του εδάφους και του πληθυσμού της στις πολιτικές και στρατιωτικές τοποθεσίες του Καράκας και των πολιτειών Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα γύρω από το Καράκας», σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος Μαδούρο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κάλεσε «όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενεργοιποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης», προστίθεται στην ανακοίνωση.