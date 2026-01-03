Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν λάβει γνώση των αναφορών για εκρήξεις και αεροσκάφη πάνω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με ανάρτηση της δημοσιογράφου του CBS, Τζένιφερ Τζέικομπς, στο X. Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχόλια.

Την ίδια ώρα δημοσιογράφος του CBS έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούσθηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Ρόιτερς ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούγονται ισχυροί κρότοι και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.

Caracas is under fire. Multiple U.S. strikes have hit key military sites: Fuerte Tiuna, La Carlota airbase, and a communications center in El Hatillo, all under Maduro's control. Explosions echo through the capital, the power is out in parts of the city, and U.S. helicopters are…

Κρότοι εκρήξεων συνέχιζαν να ακούγονται γύρω στις 02:15 (08:15 ώρα Ελλάδας).

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».

Πηγές: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ