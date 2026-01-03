Βαρύ πλήγμα για τον Παναθηναϊκό και προσωπική ατυχία δίχως τέλος για τον Σίριλ Ντέσερς. Ο Νιγηριανός επιθετικός υπέστη σοβαρό τραυματισμό, με τη μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε, να δείχνει ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού, γεγονός που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα δύο έως τριών μηνών.

Ο 31χρονος φορ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια προπόνησης της Εθνικής Νιγηρίας, σε προσπάθεια για σουτ, σε ένα ακόμη «χτύπημα» της κακής του τύχης μέσα στη φετινή σεζόν. Πρόκειται για έναν τραυματισμό που θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρός, με το ιατρικό ιστορικό ανάλογων περιπτώσεων να δείχνει μακρά αποθεραπεία.

Η φετινή χρονιά εξελίσσεται σε πραγματικό εφιάλτη για τον Ντέσερς. Τη στιγμή που είχε αρχίσει να βρίσκει ρυθμό, σκοράροντας και μπαίνοντας ξανά δυναμικά στο αγωνιστικό πλάνο, στάθηκε ξανά άτυχος. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα στη σεζόν είχε τραυματιστεί υποστεί τραυματισμό, ο οποίος τον είχε κρατήσει μακριά από τη δράση για δύο μήνες.