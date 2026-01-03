Σε έναν αγώνα γεμάτο δράση και συγκινήσεις, η Μύκονος Betsson επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ με 101-94 στην παράταση, με καθοριστικές φάσεις των Ρέι και Μουρ στο φινάλε. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν από το πρώτο δεκάλεπτο και διατήρησαν μικρό προβάδισμα μέχρι το ημίχρονο, ενώ το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση με buzzer beater λέι απ του Απλμπι και τρίποντο του Μουρ στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Στην παράταση, η Μύκονος ανέβασε ρυθμό, με τον Ρέι να τελειώνει το ματς με 30 πόντους και τον Απλμπι να προσθέτει 19, ενώ καθοριστική ήταν και η συνεισφορά των Χέσον (16) και Μουρ (15). Από τον ΠΑΟΚ, οι Ταϊρί και Άλεν σημείωσαν από 23 πόντους, ο Μέλβιν 16 και ο Κόνιαρης 11, χωρίς ωστόσο να αποτρέψουν την ήττα.