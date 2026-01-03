Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου στην Εύβοια, όπου ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεκρός είναι περίπου 50 ετών και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε οικία της περιοχής. Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν όταν οι συγγενείς του ανησύχησαν, καθώς ο άνδρας είχε αρκετές ημέρες να επικοινωνήσει μαζί τους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εισήλθαν στην κατοικία και εντόπισαν τον άτυχο άνδρα νεκρό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκε μέσα σε υπόγειο χώρο του σπιτιού. Οι έρευνες ξεκίνησαν όταν η σύζυγός του ενημέρωσε τις αρχές, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ημέρες.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται από την Αστυνομία, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του.