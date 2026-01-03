Ο Όμιλος DR Automobiles ανακοίνωσε πρόσφατα ότι απέκτησε την ιστορική ιταλική μάρκα, η οποία έγραψε μερικά από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας της χώρας πριν από περισσότερο από έναν αιώνα.

Στόχος είναι η νέα μάρκα Itala να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2026. Δεν είναι σαφές τι ακριβώς έχει σχεδιάσει ο Όμιλος DR για αυτό το ιστορικό όνομα, αλλά υπάρχει ελπίδα ότι η Itala θα γίνει ένας σοβαρός παίκτης στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.

Iδρυμένη στο Τορίνο το 1903 από τον Matteo Ceirano, η Itala γεννήθηκε στην καρδιά της πρώτης αυτοκινητοβιομηχανικής περιοχής της Ιταλίας. Από την αρχή, διακρίθηκε για την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και την πρωτοποριακή μηχανική της