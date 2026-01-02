Ο Νικολάς Μαδούρο δήλωσε ότι είναι «έτοιμος» να προχωρήσει σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για ζητήματα όπως η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, το πετρέλαιο και πιθανές οικονομικές συμφωνίες. Η δήλωση έγινε σε τηλεοπτική συνέντευξη που μεταδόθηκε την Πέμπτη, την ώρα που η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις προς το Καράκας και έχει αναπτύξει πολεμικά πλοία και στρατιωτικές δυνάμεις με ισχυρή παρουσία στην Καραϊβική.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ το ξέρει, διότι το έχουμε πει σε πολλούς αντιπροσώπους της: αν θέλουν να συζητήσουμε σοβαρά μια συμφωνία για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, είμαστε έτοιμοι. Αν θέλουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, η Βενεζουέλα είναι έτοιμη για αμερικανικές επενδύσεις, όπως αυτή της Chevron, όποτε θέλουν, όπου θέλουν κι όπως θέλουν», ανέφερε ο πρόεδρος στο κρατικό δίκτυο VTV, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσαν να εξεταστούν «συνολικές συμφωνίες οικονομικής ανάπτυξης».

Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Μαδούρο απέφυγε να τοποθετηθεί σχετικά με τη φερόμενη επιδρομή σε λιμενική εγκατάσταση, για την οποία είχε κάνει λόγο ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα. Η επιχείρηση αυτή θεωρείται ότι αποτέλεσε το πρώτο πλήγμα εντός του εδάφους της Βενεζουέλας.

«Αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορεί να μιλήσουμε σε μερικές ημέρες», απάντησε ο Μαδούρο όταν ρωτήθηκε αν επιβεβαιώνει ή διαψεύδει την πληροφορία περί επιδρομής.

Ο κ. Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν προκυμαία στις ακτές της Βενεζουέλας, όπου –σύμφωνα με τον ίδιο– φορτώνονταν πλοία που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών.