Ο Άρης προχώρησε ήδη σε δύο μεταγραφικές κινήσεις πριν ακόμη ανοίξει επίσημα το χειμερινό μεταγραφικό παράθυρομ με τους Μάρτιν Χόνγκλα και Οτμάν Μπουσαΐντ. Οχι κι άσχημα από πλευράς χρόνου, με τους παίκτες να κρίνονται φυσικά μέσα στο γήπεδο.

Δύο κινήσεις που είχε ανάγκη η ομάδα, ωστόσο έχει ακόμα δρόμο μπροστά της για να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό που είχε κάνει για τονχειμώνα.

Την ώρα που απομένουν μόνο τυπικά ζητήματα για να «κλειδώσει» η μεταγραφή του Μάρτιν Χόνγκλα, ο Ρούμπεν Ρέγες επιδιώκει να προχωρήσει άμεσα και στα δύο εναπομείναντα ανοιχτά μέτωπα. Την απόκτηση αριστερού μπακ και κεντρικού αμυντικού.

Στόχος του Ισπανού τεχνικού διευθυντή είναι οι συγκεκριμένες προσθήκες να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο – ή ακόμη και νωρίτερα, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Ρέγες έχει καταλήξει εδώ και λίγες ημέρες σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις παικτών που αγωνίζονται σε αξιόλογα πρωταθλήματα και βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων με τον σύλλογο.

Η προτεραιότητα δίνεται στη θέση του αριστερού μπακ, όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη ανάγκη, χωρίς να παραμελείται και η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, με διαφορετική επιλογή σε σχέση με εκείνη που είχε εξεταστεί το προηγούμενο διάστημα.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή το αργότερο μέχρι τις αρχές της επόμενης, σε τουλάχιστον ένα από τα δύο ανοικτά μέτωπα.