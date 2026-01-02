Στη σύλληψη τριών ανδρών, ηλικίας 25, 36 και 62 ετών, που κατηγορούνται για ζωοκτονία, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες που, μεταξύ το απόγευμα της 29ης και το πρωί της 30ής Δεκεμβρίου 2025, παραβίασαν την περίφραξη ποιμνιοστασίου ιδιοκτησίας ημεδαπού σε αγροτική περιοχή του Δήμου Βιάννου. Αφού εισήλθαν στον χώρο, θανάτωσαν 40 αρνιά.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, προκειμένου να διαπιστωθούν τα κίνητρα και τυχόν άλλες εμπλοκές των κατηγορουμένων.