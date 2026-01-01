Η Ρωσία κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν την καταδίωξη ενός πετρελαιοφόρου που κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα και πλέον πλέει στον Ατλαντικό Ωκεανό, προσπαθώντας να αποφύγει την αμερικανική ακτοφυλακή. Την πληροφορία μετέδωσαν οι New York Times, επικαλούμενοι δύο άτομα με γνώση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αμερικανικές δυνάμεις καταδιώκουν εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες το δεξαμενόπλοιο, το οποίο η εταιρεία TankerTrackers ταυτοποίησε ως το Bella 1, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει κατάσχεση.

Χθες, Τετάρτη, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις σε τέσσερις εταιρείες που φέρονται να δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, καθώς και σε συνδεδεμένα πλοία. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει την πίεση στον πρόεδρο Νικόλας Μαδούρο.

Η Μόσχα υπέβαλε επίσημο διπλωματικό αίτημα προς την Ουάσιγκτον, την ώρα που ο Τραμπ επιχειρεί παράλληλα να μεσολαβήσει για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η ρωσική πρεσβεία στις ΗΠΑ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο σχετικά με το περιστατικό.