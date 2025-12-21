Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην αναχαίτιση ενός ακόμη πλοίου σε διεθνή ύδατα, ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, ανέφεραν την Κυριακή δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters. Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια επιχείρηση που πραγματοποιείται μέσα στο ίδιο Σαββατοκύριακο.

Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή «αποκλεισμού» σε όλα τα δεξαμενόπλοια που τελούν υπό κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το δεξαμενόπλοιο Bella 1, υπό παναμαϊκή σημαία και ήδη ενταγμένο στο καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων, κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα προκειμένου να φορτώσει πετρέλαιο, όπως ανέφερε μία από τις πηγές. Η επιχείρηση αυτή ακολούθησε την επιβίβαση στο υπερδεξαμενόπλοιο Centuries νωρίς το Σάββατο, καθώς και στο δεξαμενόπλοιο Skipper στις 10 Δεκεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την πίεση προς τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, επιχειρώντας να πλήξει τη βασική πηγή εσόδων της κυβέρνησής του. Όπως επισημαίνουν αναλυτές του ενεργειακού κλάδου, εάν η Βενεζουέλα αδυνατεί να εξάγει το πετρέλαιό της, οι αποθηκευτικοί χώροι θα κορεστούν, αναγκάζοντας την κρατική εταιρεία Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) να προχωρήσει σε διακοπή λειτουργίας πετρελαιοπηγών.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μαδούρο «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», κατηγορώντας τη για εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην κατάσχεση του Σαββάτου, καθώς το δεξαμενόπλοιο δεν περιλαμβανόταν στη δημόσια λίστα αμερικανικών κυρώσεων. Το Centuries έπλεε επίσης υπό παναμαϊκή σημαία, ενώ το φορτίο του ανήκε σε κινεζική εταιρεία.

Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε πετρέλαιο της PDVSA που τελεί υπό κυρώσεις, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Τέλος, από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας και υπουργός Πετρελαίου Ντέλσι Ροντρίγκεζ, καταδίκασε την «κλοπή και απαγωγή» του δεξαμενόπλοιου, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «σοβαρή πράξη πειρατείας» εκ μέρους της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών.