Για π0λλά χρόνια, η Bellum Entertainment ήταν μια καλολαδωμένη μηχανή τηλεοπτικής παραγωγής. True crime σειρές, παιδικά προγράμματα και ντοκιμαντέρ έβγαιναν το ένα μετά το άλλο, με δεκάδες πρότζεκτ στον αέρα ή υπό ανάπτυξη. Στα γραφεία της εταιρείας, λίγοι αμφέβαλλαν ότι υπήρχε γερό οικονομικό υπόβαθρο. Άλλωστε, όπως πίστευαν οι εργαζόμενοι, η διευθύνουσα σύμβουλος, Μέρι Κάρολ ΜακΝτόνελ, ήταν μια πλούσια κληρονόμος της ιστορικής οικογένειας McDonnell της αεροναυπηγικής βιομηχανίας, με πρόσβαση σε εκατομμύρια.

Όταν το 2017 άρχισαν να καθυστερούν οι μισθοί, πολλοί θεώρησαν ότι επρόκειτο για μια προσωρινή δυσκολία. «Δεν υπήρχε περίπτωση να καταρρεύσει κάτι τόσο μεγάλο», θυμούνται σήμερα. Όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική. Οι επιταγές άρχισαν να “σκάνε”, οι δικαιολογίες πλήθαιναν και τελικά η εταιρεία έκλεισε από τη μια μέρα στην άλλη, μετά από μια υποτιθέμενη ολιγοήμερη παύση για τις γιορτές της 4ης Ιουλίου. Οι εργαζόμενοι δεν επέστρεψαν ποτέ στα γραφεία τους – ούτε και είδαν τα δεδουλευμένα τους.

Σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, δεκάδες πρώην υπάλληλοι δηλώνουν ότι εξακολουθούν να περιμένουν τα χρήματά τους. Κάποιοι μιλούν για χιλιάδες δολάρια απλήρωτων μισθών, άλλοι περιγράφουν σκηνές πανικού, με εργαζόμενους να τρέχουν στα τραπεζικά καταστήματα για να προλάβουν να εξαργυρώσουν επιταγές πριν ακυρωθούν. Η εικόνα της πλούσιας και ισχυρής παραγωγού άρχισε να καταρρέει, αποκαλύπτοντας, όπως λένε, μια επιχείρηση που λειτουργούσε με διαρκή μετακίνηση χρημάτων και υποσχέσεις για «επικείμενα» δάνεια ή κεφάλαια που ποτέ δεν έφταναν.

Παράλληλα, οι καταγγελίες εργαζομένων οδήγησαν σε δεκάδες αγωγές για απλήρωτους μισθούς και σε έρευνα από τις αρμόδιες αρχές της Καλιφόρνιας. Κάποιοι κατάφεραν να εισπράξουν μέρος των οφειλομένων μετά από πιέσεις, άλλοι όμως έμειναν με δικαστικές αποφάσεις στα χέρια και χωρίς πραγματική αποζημίωση.

Την ίδια στιγμή, οι ομοσπονδιακές αρχές σκιαγραφούσαν ένα πολύ μεγαλύτερο – και πιο σοβαρό – σχέδιο. Σύμφωνα με κατηγορίες, η ΜακΝτόνελ φέρεται να είχε παρουσιαστεί ψευδώς ως κληρονόμος της οικογένειας McDonnell Douglas, ισχυριζόμενη ότι είχε πρόσβαση σε ένα μυστικό καταπιστευματικό ταμείο δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Με πλαστά έγγραφα και ψευδείς δηλώσεις, φέρεται να εξαπάτησε τράπεζες της Καλιφόρνιας, αποσπώντας συνολικά σχεδόν 30 εκατομμύρια δολάρια σε δάνεια.

Συγγενικά της πρόσωπα αμφισβητούν κατηγορηματικά την ιστορία της «αεροπορικής δυναστείας». Παραδέχονται ότι η οικογένειά της ήταν οικονομικά άνετη, αλλά διαψεύδουν οποιαδήποτε σχέση με τον κολοσσό της αεροναυπηγικής. Όπως λένε, η ίδια συνήθιζε να «φουσκώνει» την εικόνα της και να καλλιεργεί τον μύθο μιας τεράστιας κληρονομιάς που ερχόταν… κάποια στιγμή.

Το 2018 εκδόθηκε ομοσπονδιακό ένταλμα σύλληψης σε βάρος της για τραπεζική απάτη και κλοπή ταυτότητας. Όταν οι αρχές κινήθηκαν, ήταν ήδη αργά. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η ΜακΝτόνελ είχε διαφύγει στο Ντουμπάι, όπου θεωρείται ότι ενδέχεται να συνεχίζει παρόμοιες δραστηριότητες. Πρόσφατα, το FBI έδωσε στη δημοσιότητα νέα στοιχεία, ζητώντας τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό της.

Για τους πρώην εργαζόμενους της Bellum Entertainment, η υπόθεση δεν είναι απλώς ένα ακόμα true crime σενάριο. Είναι μια ανοιχτή πληγή. Πίσω από τις τηλεοπτικές ιστορίες εγκλήματος που παρήγαγε η εταιρεία, κρύβεται – όπως λένε – μια πραγματική ιστορία εξαπάτησης, χαμένων εισοδημάτων και διαλυμένων επαγγελματικών ονείρων. Και όσο η πρωταγωνίστριά της παραμένει ασύλληπτη, η αίσθηση της δικαίωσης μοιάζει ακόμη πολύ μακρινή.