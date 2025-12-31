Ο βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Ρομπέρτο Κάρλος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Βραζιλίας με καρδιακό πρόβλημα, ενώ η χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπισή του διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες λόγω «επιπλοκών».

Ο 52χρονος Κάρλος θεωρείται από τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έχοντας κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Βραζιλία το 2002 και το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 1998, το 2000 και το 2002.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μαγνητική τομογραφία ολόκληρου του σώματος αποκάλυψε ότι η καρδιά του δεν λειτουργούσε σωστά, με τον Βραζιλιάνο θρύλο να εισάγεται αμέσως στο χειρουργείο για την τοποθέτηση καθετήρα.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα AS, η επέμβαση διήρκεσε περισσότερο από τα 40 λεπτά που είχαν προβλεφθεί, με τον Κάρλος να παραμένει στο χειρουργείο για σχεδόν τρεις ώρες.

Ωστόσο, η επέμβαση θεωρείται επιτυχής, με την εφημερίδα να προσθέτει ότι ο Κάρλος είναι «εκτός κινδύνου», αλλά θα παραμείνει υπό παρακολούθηση για τις επόμενες δύο ημέρες.

Ο Κάρλος έστειλε ένα μήνυμα στην AS, επικοινωνώντας μέσω των εκπροσώπων του ότι «είναι καλά τώρα».

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο 52χρονος παίκτης αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας το 2025, αφού τον Απρίλιο αναγκάστηκε να αναβάλει ένα προγραμματισμένο ταξίδι στο Νεπάλ.

Ο Κάρλος επρόκειτο να φτάσει στις 18 Απριλίου για να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκ του Νεπάλ, πριν ανακοινωθεί ότι υπέστη «ξαφνική ασθένεια».

Η επίσκεψη αναβλήθηκε και ο Κάρλος έφτασε στο Κατμαντού μερικές ημέρες αργότερα για τους τελικούς του διαγωνισμού.

Στην αρχή του έτους, ο Κάρλος έγινε πρωτοσέλιδο υπό παρόμοιες δυσμενείς συνθήκες, με τα μέσα ενημέρωσης να εικάζουν ότι ο πρεσβευτής της Ρεάλ Μαδρίτης κοιμόταν στο γήπεδο προπόνησης, εν μέσω φημών ότι επρόκειτο να χωρίσει τη σύζυγό του – και μητέρα δύο από τα 11 παιδιά του – Μαριάνα Λούκον.

Πηγή: Daily Mail