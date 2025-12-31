Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται μια 45χρονη οικιακή βοηθός, η οποία φέρεται να εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη των εργοδοτών της – κυρίως ατόμων με αναπηρία ή υπερηλίκων – για να τους κλέβει συστηματικά. Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 23.000 ευρώ.

Η γυναίκα συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας σε περιοχή της Αττικής από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Εναντίον της σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, παραβίαση περιορισμών διαμονής, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εις βάρος της 45χρονης αλλοδαπής εκκρεμούσαν ήδη δύο καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπές και πλαστογραφία, συνολικής ποινής φυλάκισης τριών ετών και οκτώ μηνών. Η ίδια είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα και της είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Πώς εντόπιζε τα θύματά της

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, η γυναίκα δραστηριοποιούνταν σε διακεκριμένες κλοπές τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Τα θύματά της τα εντόπιζε μέσα από αγγελίες αναζήτησης οικιακής βοηθού που αναρτούσαν στο διαδίκτυο ή σε έντυπα μέσα άτομα με κινητικά ή νοητικά προβλήματα και ηλικιωμένοι. Χρησιμοποιούσε τηλεφωνικούς αριθμούς καταχωρημένους σε ανύπαρκτα πρόσωπα, προσποιούμενη ότι ενδιαφέρεται για εργασία, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στα σπίτια των πολιτών.

Για να πείσει τους υποψήφιους εργοδότες της, παρουσίαζε πλαστογραφημένη βεβαίωση νόμιμης διαμονής με τη φωτογραφία της. Αφού εξασφάλιζε την πρόσληψη, αφαιρούσε χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή, καθώς και δημόσια έγγραφα όπως διαβατήρια.

Τις κλοπές τις διέπραττε συνήθως την πρώτη ή δεύτερη ημέρα εργασίας και στη συνέχεια απενεργοποιούσε το τηλέφωνο που είχε χρησιμοποιήσει για την επικοινωνία με τα θύματα.

Χαρακτηριστικό της δράσης της ήταν ότι επέλεγε σχεδόν αποκλειστικά άτομα με βαριές κινητικές ή νοητικές αναπηρίες, γνωρίζοντας ότι δύσκολα θα μπορούσαν να την εμποδίσουν ή να καταγγείλουν την πράξη της.

Τα κατασχεθέντα ευρήματα

Στο πλαίσιο των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., σε κατοικίες και στην κατοχή της 45χρονης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αναδιπλούμενος σουγιάς,

πλήθος ρολογιών, δαχτυλιδιών και κοσμημάτων,

κάρτες και δελτία μεταφοράς χρημάτων,

πλαστικό σακουλάκι με πιθανή κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη βάρους 0,3 γραμμαρίων,

πλαστή βεβαίωση μόνιμης διαμονής και

κινητά τηλέφωνα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις περιπτώσεις κλοπών με θύματα κυρίως άτομα με αναπηρία, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η κατηγορούμενη εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 23.000 ευρώ.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος της, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται για τη διερεύνηση του πλήρους εύρους της εγκληματικής της δραστηριότητας.