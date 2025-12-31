Προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας θα ισχύσουν σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την Πρωτοχρονιά που θα πραγματοποιηθούν στην Πλατεία Συντάγματος και στο Πεδίον του Άρεως.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας, από τις 20:00 της 31ης Δεκεμβρίου 2025 έως τη λήξη των εκδηλώσεων την 1η Ιανουαρίου 2026, η κυκλοφορία στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων θα διαμορφωθεί ως εξής:

– Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.

– Λεωφόρος Αλεξάνδρας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο ρεύμα προς Πατησίων.

– Λεωφόρος Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

– Λεωφόρος Συγγρού, στο τμήμα μεταξύ των οδών Λ. Αμαλίας και Δ. Αρεοπαγίτου.

– Οδός Μαυρομματαίων, σε όλο το μήκος της.

– Πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος της.

– Οδός Σταδίου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αμερικής και Βασιλέως Γεωργίου Α΄, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Οδός Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποφευχθεί συμφόρηση και καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο της πόλης.