Λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων Πρωτοχρονιάς που θα πραγματοποιηθούν στην Πλατεία Συντάγματος και στο Πεδίον του Άρεως, η Τροχαία Αθηνών ανακοίνωσε προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης από τις 20:00 της 31ης Δεκεμβρίου 2025 έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων την 1η Ιανουαρίου 2026.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στις εξής οδούς του Δήμου Αθηναίων:

• Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.

• Λεωφόρος Αλεξάνδρας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό στο ρεύμα προς Πατησίων.

• Λεωφόρος Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

• Λεωφόρος Συγγρού, στο τμήμα μεταξύ των οδών Λ. Αμαλίας και Δ. Αρεοπαγίτου.

• Οδός Μαυρομματαίων, σε όλο το μήκος της.

• Πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος της.

• Οδός Σταδίου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αμερικής και Βασιλέως Γεωργίου Α΄, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Οδός Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποφευχθεί η συμφόρηση και να διευκολυνθεί η διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Συνιστάται επίσης η προσοχή στα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.