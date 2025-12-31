Οι νύχτες μεγαλώνουν, οι θερμοκρασίες πέφτουν, οι δρόμοι γίνονται ολισθηροί. Ήρθε η ώρα να προσαρμοστούμε σε χειμερινές καιρικές και οδικές συνθήκες.

Διαθέτοντας πολυάριθμα χαρακτηριστικά ασφάλειας και άνεσης, σαφώς, τα σύγχρονα αυτοκίνητα κάνουν την οδήγηση το χειμώνα ασφαλέστερη και πιο ξεκούραστη.

Τα χειμερινά ελαστικά εξασφαλίζουν καλύτερο κράτημα και μικρότερες αποστάσεις φρεναρίσματος στο χιόνι. Ένα βάθος πέλματος 4 – 5 mm είναι απαραίτητο και τα ελαστικά δεν πρέπει να έχουν λειτουργική ζωή πάνω από έξι χειμώνες.

Σε ολισθηρό οδόστρωμα, η σωστή πρόσφυση είναι εξίσου σημαντική με τα κατάλληλα ελαστικά.

Οι αλυσίδες, ιδιαίτερα για τους οδηγούς των βόρειων περιοχών της χώρας αλλά και των ορεινών χωριών θα πρέπει από εδώ και πέρα να έχουν μόνιμη θέση μέσα στο αυτοκίνητο. Στο εμπόριο υπάρχουν διαφόρων ειδών αλυσίδες. Οι κλασικές αλυσίδες θα πρέπει να αντιστοιχούν στον τύπο των ελαστικών του αυτοκινήτου σας. Οι αλυσίδες τοποθετούν πάντα στους τροχούς που μεταδίδεται η κίνηση. Αν το αυτοκίνητο σας είναι προσθιοκίνητο, τότε και οι αλυσίδες τοποθετούνται στους εμπρός τροχούς. Η τοποθέτηση τους απαιτεί ένα ζευγάρι γάντια και φακό – στην περίπτωση που χρειαστεί να τις τοποθετήσετε νύχτα. Μια πρόβα στο σπίτι, δεν βλάπτει ώστε να ελαχιστοποιήστε και τον χρόνο αλλαγής. Όταν φοράμε αλυσίδες η ανώτατη ταχύτητα μας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 40-50 χλμ/ώρα.

Ελαστικά χειμερινής επιβίωσης

Τα χειμερινά ελαστικά εξασφαλίζουν μεγαλύτερα αποθέματα πρόσφυσης στους παγωμένους δρόμους, ενώ προσφέρουν και μικρότερες αποστάσεις φρεναρίσματος. Η ειδική χάραξη τους βοηθάει στις εκκινήσεις, με λιγότερα σπιναρίσματα – σε σχέση πχ με ένα σπορ ελαστικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για χρήση πχ σε επιφάνειες χιονιού.

Σωτήρια αποδεικνύονται τα ευφυή συστήματα ελέγχου πρόσφυσης, από το IntelliGrip μέχρι προσαρμοζόμενη τετρακίνηση (adaptive all-wheel drive) με έλεγχο κατανομής ροπής (torque vectoring).

Επίσης, υπάρχουν αρκετά συστήματα, όπου ο οδηγός μπορεί να επιλέξει από πέντε προγράμματα – ακόμα και πρόγραμμα λάσπης (mud) & χιονιού (snow).

Το IntelliGrip ή το Grip Control προσαρμόζει την κατανομή ροπής στους εμπρός τροχούς, επιτρέπει ολίσθηση όταν είναι απαραίτητο και προσαρμόζει τη χαρτογράφηση ελέγχου του πεντάλ γκαζιού.

Επίσης, τα συστήματα τετρακίνησης κατανέμουν τη ροπή ανάλογα με τις ανάγκες σε κλάσματα του δευτερολέπτου, από 100% στους εμπρός τροχούς για εξαιρετική οικονομία, μέχρι 50:50 εμπρός / πίσω, εξασφαλίζοντας μέγιστη πρόσφυση.

Το all-wheel drive ενεργοποιείται στιγμιαία με το που παίρνει εμπρός ο κινητήρας, μόλις ο οδηγός πατήσει συμπλέκτη, για να αποτρέψει την ολίσθηση των τροχών κατά την εκκίνηση. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όλη η ροπή κατανέμεται στους εμπρός τροχούς, εκτός εάν ο δρόμος ή οι συνθήκες πρόσφυσης απαιτούν διαφορετική κατανομή.

Άλλο ένα σύστημα είναι το σύστημα προσαρμοζόμενης τετρακίνησης (adaptive all-wheel drive system) με έλεγχο κατανομής ροπής (torque vectoring) και μονάδα πίσω κίνησης με σύστημα διπλού συμπλέκτη χωρίς διαφορικό.

Οδηγείτε στο σκοτάδι;

Στη βροχή, το χιόνι και τον πάγο συνήθως προστίθεται και το σκοτάδι τις περισσότερες ώρες της ημέρας τους χειμερινούς μήνες. Ωστόσο, σε πολλά μοντέλα οι προσαρμοζόμενοι προβολείς full-LED ή προβολείς IntelliLu x LED® matrix, κάνουν πιο εύκολη την οδήγησης.

Επίσης, το σύστημα φωτισμού adaptive LED matrix προσαρμόζεται στις επικρατούσες συνθήκες και επιτρέπει οδήγηση με ενεργοποιημένη τη μεγάλη σκάλα φώτων – χωρίς να ενοχλεί τους άλλους οδηγούς. Επίσης φωτίζει ανθρώπους και ζώα που βρίσκονται κοντά στο δρόμο, νωρίτερα σε σχέση με μία συμβατική μεσαία σκάλα φώτων.

Ειδικότερα, τις ημέρες με χιόνι, πάγο ή χαμηλές θερμοκρασίες για την Οδική μας ασφάλεια είναι σημαντικά τα εξής:

Ø Προβλέπουμε ότι χρειάζεται επιπλέον σύστημα πρόσφυσης (αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες) και τα τοποθετούμε με ασφάλεια πριν γλιστρήσουμε.

Ø Δεν σταματάμε αφού γλιστρήσουμε, για να βάλουμε αλυσίδες παρακωλύοντας την κυκλοφορία.

Ø Βάζουμε αλυσίδες στον άξονα κίνησης. Στα τετρακίνητα εμπρός για να έχουμε τιμόνι.

Ø Σε χιονισμένη επιφάνεια ένα δικίνητο αυτοκίνητο με χειμερινά ελαστικά κινείται με μεγαλύτερη ασφάλεια από ένα τετρακίνητο με θερινά ελαστικά.

Ø Η χρήση χειμερινών ελαστικών ενδείκνυται σε θερμοκρασίες κάτω των 7 βαθμών Κελσίου.

Ø Τα θερινά ελαστικά δεν προσφέρουν ικανή πρόσφυση σε χιόνι, πάγο.

Ø Αποφεύγουμε την κίνηση νύχτα ή ξημερώματα γιατί είναι πιθανός ο παγετός.

Ø Εκτιμούμε καταστάσεις, αντιδρούμε ήπια, σε τιμόνι, φρένο, γκάζι.

Ø Δεν ρισκάρουμε, ούτε επιχειρούμε χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση.

Ø Σε παγωμένες επιφάνειες αποφεύγουμε να πατήσουμε φρένο ή γκάζι.

Ø Ξεχιονίζουμε τις ράμπες και το αυτοκίνητο ενόσω το χιόνι είναι φρέσκο.