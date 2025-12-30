O Ντμίτρι Μεντβέντεφ εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απειλώντας τον έμμεσα με θάνατο σε ανάρτησή του στο Telegram, η οποία ήταν γεμάτη ύβρεις και προσβολές. Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα επιθετική ρητορική απέναντι στην Ουκρανία και τους συμμάχους της.

Η νέα ανάρτηση του Μεντβέντεφ ήρθε ως απάντηση στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Ζελένσκι, στο οποίο ο Ουκρανός ηγέτης ευχήθηκε να πεθάνει «ένας άνθρωπος» – σχόλιο που θεωρήθηκε ότι αναφερόταν στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι εύχεται θάνατο όχι μόνο σε “έναν άνθρωπο”, αλλά σε όλους μας και στη χώρα μας. Και όχι μόνο το εύχεται, έχει επίσης διατάξει μαζικές επιθέσεις», έγραψε ο Μεντβέντεφ, προσθέτοντας: «Δεν θα γράψω εδώ για τον βίαιο θάνατό του, αν και αυτή τη στιγμή ο Χάρος συχνά φτάνει σε απόσταση αναπνοής από αυτό το παλιοτόμαρο».

Χωρίς να κατονομάσει τον Ζελένσκι, ο Ρώσος αξιωματούχος συνέχισε το παραλήρημά του, προτείνοντας ειρωνικά το διατηρημένο σώμα του Ουκρανού ηγέτη να εκτεθεί «για επιστημονικούς σκοπούς» στο μουσείο Κουνστκάμερα της Αγίας Πετρούπολης. Το μουσείο αυτό ιδρύθηκε τον 18ο αιώνα από τον τσάρο Πέτρο Α’, ο οποίος είχε εκθέσει συλλογή επιστημονικών αντικειμένων και σπάνιων ανατομικών δειγμάτων.

Αντιδράσεις και πολιτικό πλαίσιο

Ακόμη και για τα δεδομένα του Μεντβέντεφ, γνωστού για τις προκλητικές του δηλώσεις, η σημερινή του ανάρτηση με τίτλο «Σχετικά με τη χρονιά που φεύγει» ξεπέρασε τα συνήθη όρια. Το ύφος και το περιεχόμενο της ανάρτησης προκάλεσαν αντιδράσεις στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Στο μήνυμά του προς τον ουκρανικό λαό, ο Ζελένσκι είχε αναφέρει: «”Μακάρι να πεθάνει”, ο καθένας μας μπορεί να το σκέφτεται ενδόμυχα». Δεν ανέφερε όνομα, ωστόσο το σχόλιο ερμηνεύτηκε ευρέως ως αναφορά στον Πούτιν. Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Αλλά όταν στρεφόμαστε στον Θεό, φυσικά, ζητάμε κάτι μεγαλύτερο. Ζητάμε ειρήνη για την Ουκρανία».

Κατηγορίες για επίθεση με drones

Χθες, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιχείρησε επίθεση με drones εναντίον της κατοικίας του Πούτιν, ισχυρισμό που η Ουκρανία διέψευσε κατηγορηματικά. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό από τον Πούτιν, σημειώνοντας: «Αυτό δεν είναι καλό».

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον των αρχηγών κρατών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις είχαν επιχειρήσει να εξοντώσουν τον Ζελένσκι στις πρώτες ημέρες του πολέμου, ενώ αρκετές απόπειρες δολοφονίας φέρονται να έχουν αποτραπεί έκτοτε.