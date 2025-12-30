Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, υποβλήθηκε σε απρογραμμάτιστη χειρουργική επέμβαση για τη θεραπεία του επίμονου λόξιγκα που τον ταλαιπωρεί, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του.

Ο 70χρονος πολιτικός είχε ήδη περάσει από δύο επεμβάσεις στο νοσοκομείο της Μπραζίλια από το περασμένο Σάββατο, με στόχο την αντιμετώπιση του ίδιου προβλήματος. Νωρίτερα είχε χειρουργηθεί και για βουβωνοκήλη.

Η Μισέλ Μπολσονάρου ανέφερε μέσω ανάρτησής της στο Instagram ότι οι γιατροί προχώρησαν στη νέα επέμβαση όταν ο ακροδεξιός πολιτικός παρουσίασε εκ νέου έντονο λόξιγκα γύρω στις 10 το πρωί (15.00 ώρα Ελλάδας).

Ο Μπολσονάρου, ο οποίος άρχισε τον Νοέμβριο να εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την εκλογική του ήττα το 2022, αποφυλακίστηκε προσωρινά την περασμένη Τετάρτη με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, προκειμένου να υποβληθεί στη χειρουργική επέμβαση για τη βουβωνοκήλη. Οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν και επιπλέον επεμβάσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί ο επίμονος λόξιγκας.

Ο πρώην πρόεδρος έχει νοσηλευθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας επιπλοκών από τη σοβαρή επίθεση που δέχθηκε το 2018, όταν τραυματίστηκε με μαχαίρι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.