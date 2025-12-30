Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων είναι ένα ερώτημα που απασχολεί γονείς και μαθητές κάθε χρόνο. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026.

Όπως προβλέπεται, η περίοδος των διακοπών των Χριστουγέννων καλύπτει το διάστημα από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου. Κατά συνέπεια, τα μαθήματα θα ξεκινήσουν ξανά την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, οπότε και θα επανέλθει η κανονική λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Η ρύθμιση αυτή βασίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 109/01.08.2017), το οποίο καθορίζει την οργάνωση και λειτουργία των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.

Διακοπές και αργίες στα σχολεία

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία δεν λειτουργούν τα Σάββατα και τις Κυριακές, καθώς και στις εξής περιόδους και ημέρες:

– Την 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή).

– Από 24 Δεκεμβρίου έως και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων).

– Την Καθαρά Δευτέρα.

– Την 25η Μαρτίου (εθνική εορτή).

– Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα).

– Την 1η Μαΐου.

– Την εορτή του Αγίου Πνεύματος.

– Από 22 Ιουνίου έως και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές).

– Την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την τοπική εθνική εορτή.