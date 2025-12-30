To νέο ENYAQ κερδίζει τις εντυπώσεις του με την αναβαθμισμένη εμφάνιση του, το πλούσιο τεχνολογικό πακέτο όσο και της πλούσια γκάμα των εκδόσεων. Συγκεκριμένα, το νέο ηλεκτρικό μοντέλο προσφέρεται σε νέες εκδόσεις, την Laurin & Klement (L&K), που εστιάζει στην πολυτέλεια καθώς και στην Sportline.

Η εφαλτήρια έκδοση, η Enyaq 60 με αποδοτικό ηλεκτροκινητήρα αποδίδει 180 ίππους, με εξαιρετική αυτονομία που αγγίζει τα 400 χιλιόμετρα, λόγω καλύτερης διαχείρισης της ενέργειας αλλά την ισχυρή μπαταρία των 62 kWh.

Η γκάμα συμπληρώνεται από το Enyaq 85 με απόδοση 286 ίππων, με κίνηση στους δύο ή τους 4 τροχούς (85x). Φέρει μπαταρία 82 kWh (77 kWh αξιοποιήσιμη), και η αυτονομία του αγγίζει τα 560 χιλιόμετρα (SUV Enyaq 85) και 580 στην Coupe εκδοχή.

Διαθέτει ευρύχωρο εσωτερικό για έως και πέντε άτομα με μεγάλο και πρακτικό χώρο φόρτωσης, που το καθιστά τέλειο σύντροφο για την καθημερινή οδήγηση. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ είναι 585 λίτρα και μπορεί να αυξηθεί στα 1.710 λίτρα αναδιπλώνοντας τις πλάτες των πίσω καθισμάτων.

Το ENYAQ είναι πάντα συνδεδεμένο με το διαδίκτυο και έτσι το λογισμικό του αυτοκινήτου μπορεί να είναι συνεχώς ενημερωμένο με over-the-air ενημερώσεις.

Εκτός από το περιεχόμενο πολυμέσων, όπως podcast και video, ο οδηγός μπορεί κατ’ επιλογή να ενεργοποιήσει λειτουργίες του οχήματος όπως το Adaptive Cruise Control (ACC). Επιπλέον, πολλές υπηρεσίες του ŠKODA Connect είναι ειδικά σχεδιασμένες για ηλεκτρικά οχήματα. Το ENYAQ iV προσφέρει κορυφαία ενεργητική και παθητική ασφάλεια, συγκεντρώνοντας όλα τα συστήματα ασφαλείας που διατίθενται αυτήν τη στιγμή από τη ŠKODA καθώς και μέχρι εννέα αερόσακους.