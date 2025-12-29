Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο
Γιατί επέστρεψαν οι παραβιάσεις
Τι κρύβουν οι ξαφνικές αναταράξεις στα ελληνοτουρκικά που οδήγησαν και στην πρώτη εμπλοκή με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από 34 μήνες
Προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/12) το πολυαναμενόμενο Reunion της αγαπημένης σειράς «Στο Παρά Πέντε», το οποίο καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό. Η προσμονή του κοινού μετουσιώθηκε σε μια συγκινητική τηλεοπτική επικράτηση. Οι πέντε της θρυλικής παρέας συναντήθηκαν ξανά μπροστά από τις κάμερες έπειτα από δύο δεκαετίες και το Reunion της σειράς-φαινόμενο του MEGA κατέκτησε το […]
Διαβάστε στα «ΝEA» της Τετάρτης: Μαξίμου και μπλόκα στέλουν εκατέρωθεν τελεσίγραφα… •Καµία από τις δύο πλευρές δεν είναι διατεθειµένη να υποχωρήσει Κανείς διάλογος δεν είναι σε εξέλιξη •Κανείς εκδροµέας δεν ξέρει πώς θα φθάσει στον προορισµό του
Απόψε έχει «Παρά Πέντε». Η αγαπημένη σειρά των 5 επιστρέφει για ένα επετειακό επεισόδιο με ατάκες που λατρέψαμε, απόψε στις 21:00 στο Mega. Μία «χρυσή» κληρονόμος, μία αγρότισσα, μία ηθοποιός, ένας φοιτητής και ένας δημοσιογράφος ενώθηκαν με έναν μαγικό τρόπο μεταξύ τους, χάρισαν απίστευτες στιγμές γέλιου και έκαναν παρέα τους ολόκληρη την Ελλάδα. «Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου» […]
Το νέο τεύχος του Vita κυκλοφορεί την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ. Το Vita του Ιανουαρίου είναι εδώ και φέρνει μαζί του όλα όσα θα αλλάξουν την ευεξία μας το 2026 και αξιοποιεί την ισχύ του «fresh start effect», τη δύναμη των νέων ξεκινημάτων, για να μετατρέψουμε τους στόχους μας σε πράξη. […]
Τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο τα φώτα, τα στολίδια και η γνώριμη σκηνογραφία της κατανάλωσης. Είναι ένα πλέγμα νοημάτων, συμβολισμών και παραδόσεων που ταξιδεύει στον χρόνο και αλλάζει μορφές, χωρίς να χάνει την ουσία του. Αυτόν τον βαθύτερο, συχνά λησμονημένο κόσμο φωτίζει το 10ο τεύχος του περιοδικού ΙΣΤΟΡΙΕΣ, που κυκλοφορεί το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου με […]