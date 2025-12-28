Το σχέδιο των 20 σημείων που παρουσίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες Ουκρανίας και ΗΠΑ στη Φλόριντα είναι αυτό που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με τη Ρωσία να μην έχει τοποθετηθεί ακόμη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε και σήμερα ότι οι ομάδες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει στο 90% του σχεδίου.

Ο Ζελένσκι επιθυμεί η Ουκρανία να λάβει μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας τύπου Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ για να αποτρέψει οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα και να διατηρήσει τις ένοπλες δυνάμεις της στο τρέχον επίπεδο των 800.000 στρατιωτών. Επιθυμεί επίσης να καθοριστεί ακριβής ημερομηνία για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Σχετικά με το ιδιαίτερα ευαίσθητο και περίπλοκο ζήτημα του εδάφους, σύμφωνα με την πρόταση, οι μάχες στο Ντονέτσκ θα παγώσουν στις τρέχουσες γραμμές επαφής, με τις ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις να αποσύρονται για να δημιουργηθεί μια ουδέτερη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ασφαλείας υπό την εποπτεία διεθνών δυνάμεων.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης 800 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια για την ανοικοδόμηση των υποδομών και της μεταπολεμικής οικονομίας της Ουκρανίας. Θα ενταθούν επίσης οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

Ο Ζελένσκι προτείνει επίσης η Ουκρανία να μοιραστεί τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, με τις ΗΠΑ, με την Ουκρανία να διατηρεί το ήμισυ της ενέργειας και τις ΗΠΑ να διαθέτουν το άλλο ήμισυ όπως επιθυμούν.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ακόμη τη σημασία της συνέχισης της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και της άσκησης περαιτέρω πίεσης στη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο.