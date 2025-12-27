Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ότι δεν προτίθεται να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης. «Όχι», απάντησε κατηγορηματικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε σχετική ερώτηση, προσθέτοντας: «Γνωρίζει πραγματικά κανείς τι είναι η Σομαλιλάνδη;».

Η πρόσφατη απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητο κράτος την αποσχισθείσα επαρχία της Σομαλίας, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε επίσημη διεθνή αναγνώριση, προκάλεσε έντονη αντίδραση από το Μογκαντίσου. Η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει κύμα ανησυχίας και αντιδράσεων σε πολλές χώρες της περιοχής.