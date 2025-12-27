Η Ελλάδα προχωρά με ταχύ ρυθμό στην υλοποίηση μιας συνολικής στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού, που καλύπτει τομείς από την προστασία των ανηλίκων και την ψηφιακή υγεία έως την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και τις διαστημικές υποδομές. Όπως έχει τονίσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στόχος είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης, ψηφιακής Ελλάδας «που αξίζει να ζεις».

Προστασία ανηλίκων και ψηφιακή υγεία

Στον τομέα της προστασίας των ανηλίκων, η χώρα βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες που εφαρμόζουν ολοκληρωμένη εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική. Ο κ. Παπαστεργίου έχει επισημάνει ότι «είμαστε από τις πρώτες χώρες που ενσωμάτωσαν την ευρωπαϊκή προσέγγιση age verification στο Kids Wallet», υπογραμμίζοντας πως δεν πρόκειται απλώς για εργαλείο ελέγχου ηλικίας, αλλά για ένα «ισχυρό εργαλείο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο». Το Kids Wallet διευκολύνει τους γονείς στον έλεγχο πρόσβασης και χρήσης εφαρμογών και υπηρεσιών σε κινητά τηλέφωνα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ψηφιακή υγεία. Ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΕΗΦΥ) συγκεντρώνει τα ιατρικά δεδομένα των πολιτών σε μια ενιαία και ασφαλή πλατφόρμα, διευκολύνοντας τόσο τους πολίτες όσο και τους επαγγελματίες υγείας. Σε λειτουργία έχουν τεθεί ο Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη (myHealth Agent) και ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.

Τεχνητή Νοημοσύνη και υπερυπολογιστές

Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής. Την άνοιξη του 2026 ξεκινά η υλοποίηση του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, ενώ τον Δεκέμβριο του 2025 εγκρίθηκε ο νόμος για τη δημιουργία του AI Factory «Pharos». Σύμφωνα με τον υπουργό, το Pharos ανοίγει «τον δρόμο για το μέλλον της Ελλάδας στην Τεχνητή Νοημοσύνη», ενισχύοντας τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και προωθώντας την καινοτομία.

Τον Οκτώβριο του 2025 εγκρίθηκαν προτάσεις για τη δημιουργία τεσσάρων AI Factory Antennas σε Κύπρο, Μάλτα, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία, που θα συνδέονται με το ελληνικό Pharos, καθιστώντας τη χώρα περιφερειακό κόμβο ΤΝ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε και η δημιουργία νέου υπερυπολογιστή ΤΝ στην Κοζάνη, με εθνικούς πόρους ύψους 30 εκατ. ευρώ.

Ψηφιακές υπηρεσίες και υποδομές

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται στην εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού, με 9,3 εκατ. πολίτες να διαθέτουν πλέον μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης για τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο. Το εργαλείο αυτό, σύμφωνα με τον υπουργό, βελτιώνει την ποιότητα των ψηφιακών υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στον χώρο του αθλητισμού, το ψηφιακό εισιτήριο και η ταυτοποίηση εισόδου στα γήπεδα μέσω του Gov.gr Wallet έχουν αποφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα. Την περίοδο 2024–2025 εκδόθηκαν 1.480.896 προσωποποιημένα εισιτήρια, ενώ συνολικά ανέρχονται σε 2.507.345, με μεγάλο ποσοστό να αφορά ανηλίκους και ξένους φιλάθλους.

Παράλληλα, ενισχύεται η οδική ασφάλεια με την εγκατάσταση των πρώτων καμερών τεχνητής νοημοσύνης σε επικίνδυνα σημεία της Αττικής, μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας.

Ταμείο Ανάκαμψης και έργα ψηφιοποίησης

Καθοριστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό διαδραματίζει το Ταμείο Ανάκαμψης. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υλοποιεί 109 ψηφιακά έργα με 309 υποέργα και συνολικό προϋπολογισμό 3,3 δισ. ευρώ. Οι πληρωμές έχουν φτάσει τα 1,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 555 εκατ. πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2025, ενώ έως το τέλος του έτους αναμένονται επιπλέον 200 εκατ. ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού, που αφορά περισσότερες από 1,1 δισ. σελίδες σε κρίσιμους τομείς όπως η Δικαιοσύνη, η Υγεία, το Κτηματολόγιο και η Μετανάστευση. Μέχρι σήμερα έχουν ψηφιοποιηθεί 817,5 εκατ. σελίδες, ποσοστό 68%, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2026.

Ευρυζωνικότητα και διαστημικά προγράμματα

Στον τομέα των υποδομών, το πρόγραμμα Ultra-Fast Broadband (UFBB) ύψους 452 εκατ. ευρώ επεκτείνει την κάλυψη υπερυψηλών ταχυτήτων σε περίπου 480.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα σε όλη τη χώρα.

Σημαντικά βήματα γίνονται και στο πεδίο του Διαστήματος, με την εκτόξευση πέντε ελληνικών micro και nano δορυφόρων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Νωρίτερα, το 2025, είχε εκτοξευθεί και ο πρώτος ελληνικός CubeSat από επιστημονική ομάδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Νέες εφαρμογές και κυβερνοασφάλεια

Παρουσιάστηκε η νέα έκδοση του Gov.gr Wallet, που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε βασικό κόμβο επικοινωνίας πολιτών και κράτους. Όπως έχει αναφέρει ο κ. Παπαστεργίου, στόχος είναι η εφαρμογή να λειτουργεί ως «μοναδικό και ασφαλές κανάλι επικοινωνίας πολιτών και κυβέρνησης».

Η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2026–2030 και οι ψηφιακοί βοηθοί, όπως ο mAiGov και η εφαρμογή mAiGreece, ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών και βελτιώνουν την καθημερινή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Συνολικά, η στρατηγική αυτή στοχεύει στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού με έμφαση στον άνθρωπο, την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα, «συνδέοντας τεχνολογία και ανθρώπινη εμπειρία για το καλό των πολιτών», όπως έχει υπογραμμίσει ο Δημήτρης Παπαστεργίου.