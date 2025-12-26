Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να εξέφρασε σε συνάντηση με κορυφαίους επιχειρηματίες της Ρωσίας την πιθανότητα ανταλλαγής ορισμένων εδαφών που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο στην Ουκρανία, διατηρώντας όμως αμετακίνητη τη θέση του για τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Kommersant.

Ο αρμόδιος συντάκτης της εφημερίδας για το Κρεμλίνο, Αντρέι Κολεσνίκοφ, ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε τις λεπτομέρειες του σχεδίου σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της 24ης Δεκεμβρίου στο Κρεμλίνο.

Όπως γράφει η Kommersant, «ο Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η ρωσική πλευρά συνεχίζει να είναι έτοιμη να κάνει τις παραχωρήσεις που εκείνος έκανε στο Άνκορατζ. Με άλλα λόγια, το ‘Ντονμπάς είναι δικό μας’».

Σύμφωνα με τον Κολεσνίκοφ, ο Πούτιν επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής του Ντονμπάς, ωστόσο «εκτός αυτής της περιοχής δεν αποκλείεται μια μερική ανταλλαγή εδαφών από τη ρωσική πλευρά».

Αντιδράσεις και διπλωματικές κινήσεις

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σε δημοσιογράφους –σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του την Τετάρτη– ότι οι αποστολές της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν προχωρήσει σημαντικά στην ολοκλήρωση ενός σχεδίου 20 σημείων, στο πλαίσιο συνομιλιών που διεξήχθησαν το περασμένο σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι.

Με βάση ρωσικές εκτιμήσεις, η Ρωσία ελέγχει σήμερα το σύνολο της Κριμαίας –που προσαρτήθηκε το 2014–, περίπου το 90% του Ντονμπάς, το 75% των περιφερειών Ζαπορίζια και Χερσώνας, καθώς και τμήματα των περιφερειών Χαρκόβου, Σούμι, Μικολάιφ και Ντνιπροπετρόφσκ.

Οι όροι Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία

Στις 19 Δεκεμβρίου, ο Πούτιν είχε δηλώσει ότι μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στους όρους που ο ίδιος έθεσε το 2024: αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιφέρειες Ντονμπάς, Ζαπορίζια και Χερσώνας, καθώς και επίσημη εγκατάλειψη από το Κίεβο του στόχου ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Το ζήτημα του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια

Η Kommersant αναφέρει επίσης ότι στη διάρκεια της ίδιας συνάντησης ο Πούτιν αναφέρθηκε στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εξετάζεται η δυνατότητα κοινής ρωσοαμερικανικής διοίκησης του σταθμού.