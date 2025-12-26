Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την επίσημη αναγνώριση του ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους της Σομαλιλάνδης, της αυτοανακηρυχθείσας δημοκρατίας που αποσχίσθηκε από τη Σομαλία και έως σήμερα δεν είχε αναγνωριστεί από καμία άλλη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του ισραηλινού πρωθυπουργού, «ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο επικεφαλής της διπλωματίας του (Γκίντεον) Σάαρ και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σομαλιλάνδης υπέγραψαν κοινή και αμοιβαία δήλωση».

Η απόφαση του Ισραήλ προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις. Οι υπουργοί Εξωτερικών της Σομαλίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Τζιμπουτί καταδίκασαν την αναγνώριση, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για την κίνηση του Τελ Αβίβ.

Σε κοινή ανακοίνωση, που εκδόθηκε από το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του αιγύπτιου υπουργού με τους ομολόγους του, αναφέρεται ότι «οι υπουργοί εκφράζουν την καθολική απόρριψη και καταδίκη της αναγνώρισης της περιοχής της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, τονίζοντας ότι υποστηρίζουν πλήρως την ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας».