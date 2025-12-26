Αλλαγές στα ελληνικά domain names: Τι φέρνει η νέα απόφαση της ΕΕΤΤ για .gr και .ελ

Αλλαγές στα ελληνικά domain names με καταλήξεις .gr και .ελ φέρνει νέα απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ρύθμιση αναμορφώνει το πλαίσιο καταχώρησης, ελέγχου και διαγραφής των ονομάτων χώρου στο ελληνικό διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, η τροποποίηση του κανονισμού αποσκοπεί στη σαφέστερη οριοθέτηση των διαδικασιών για τα domain names, στον περιορισμό των καταχρήσεων και στην ενίσχυση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του ελληνικού διαδικτυακού χώρου.

Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες καταλήξεις

Οι αλλαγές επηρεάζουν τόσο τους απλούς χρήστες όσο και επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Ειδικότερα, καθορίζεται ποιοι έχουν δικαίωμα χρήσης συγκεκριμένων καταλήξεων. Για παράδειγμα, τα domain .gov.gr μπορούν πλέον να δηλώνονται αποκλειστικά από κρατικούς και κυβερνητικούς φορείς, όπως υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημόσιες επιχειρήσεις.

Στόχος είναι να αποτραπεί η παραπλάνηση των πολιτών από ιστοσελίδες που εμφανίζονται ως «κρατικές» χωρίς να είναι.

Αυστηρότεροι κανόνες για τη διαγραφή

Η απόφαση προβλέπει αυστηρότερους λόγους για τη διαγραφή ενός ονόματος χώρου. Ένα domain μπορεί να διαγραφεί οριστικά αν αποδειχθεί ότι τα στοιχεία καταχώρησης είναι ψευδή ή ελλιπή, αν χρησιμοποιείται με κακή πίστη ή αν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, όπως εμπορικά σήματα ή επωνυμίες.

Για παράδειγμα, αν κάποιος κατοχυρώσει ένα όνομα που μοιάζει με γνωστό brand χωρίς σχετικό δικαίωμα, το domain μπορεί να αφαιρεθεί μετά από καταγγελία ή έλεγχο της ΕΕΤΤ.

Προσωρινή απενεργοποίηση και προστασία δεδομένων

Η νέα ρύθμιση καθορίζει και πιο σαφή διαδικασία για την προσωρινή απενεργοποίηση ενός ονόματος χώρου. Σε σοβαρές περιπτώσεις, όπως μετά από εισαγγελική εντολή ή δικαστική απόφαση, ή όταν υπάρχει κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον, το domain μπορεί να «παγώσει» προσωρινά, έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία φυσικών προσώπων που κατέχουν ονόματα χώρου δεν δημοσιοποιούνται και διατίθενται μόνο σε δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές για συγκεκριμένους λόγους, όπως η διερεύνηση αδικημάτων. Αντίθετα, για τα νομικά πρόσωπα προβλέπεται μεγαλύτερη διαφάνεια, καθώς τα στοιχεία τους μπορούν να γνωστοποιούνται κατόπιν αιτήματος.

Μείωση γραφειοκρατίας

Η απόφαση περιλαμβάνει και μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Για την ταυτοποίηση φυσικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων, καθιερώνεται η δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης στοιχείων μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του gov.gr, χωρίς να απαιτείται η υποβολή φωτοαντιγράφων.