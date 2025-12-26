Με ένα χριστουγεννιάτικο σκίτσο γεμάτο συμβολισμούς επανέρχεται ο Αρκάς, στέλνοντας τη δική του «καλημέρα» ανήμερα των γιορτών.

Στο νέο του έργο, σε εορταστικό φόντο με στολίδια και δώρα, πρωταγωνιστούν δύο γνώριμες φιγούρες: ένα σκυλάκι, στολισμένο με φιόγκο και σκουφάκι, σε στάση υπομονής και υποταγής, και δίπλα του μια γάτα, αυτάρεσκη και αυτάρκης, που παρακολουθεί ατάραχη. Η λιτή φράση «Καλημέρα» δεσπόζει στο σκίτσο, ενώ η ευχή «Χρόνια Πολλά» συμπληρώνει το εορταστικό μήνυμα.

Όπως συνηθίζει, ο Αρκάς δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Με μια εικόνα και λίγες λεπτομέρειες, σχολιάζει τις σχέσεις εξουσίας, τις ανισότητες και τη διαφορετική στάση ζωής, ακόμη και μέσα στο χαρούμενο πλαίσιο των Χριστουγέννων. Το σκίτσο ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και τη λεπτή ειρωνεία, αφήνοντας τον αναγνώστη να κάνει τις δικές του αναγνώσεις.