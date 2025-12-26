Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, όλα τα θέατρα, καθώς το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) έχει προκηρύξει απεργία με αίτημα την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχει και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, στηρίζοντας τα αιτήματα των εργαζομένων του θεάτρου.

Όπως αναφέρει ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, «Το Σάββατο 27 Δεκέμβρη απεργούμε στα θέατρα μαζί με τους ηθοποιούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο χώρο του θεάτρου, ενάντια στην αδιαλλαξία των θεατρικών επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με το ΣΕΗ, η απεργία έχει την υποστήριξη όλων των σωματείων εργαζομένων στον χώρο του θεάματος, καθώς και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος. Στόχος της κινητοποίησης είναι να πιεστούν οι εργοδοτικές ενώσεις ΕΝΘΕΠΑ και ΠΕΕΘ να προσέλθουν σε διάλογο και να υπογράψουν τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Οι πολίτες που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για παραστάσεις της ημέρας θα μπορούν να τα αντικαταστήσουν ή να ενημερωθούν από τα ταμεία των θεάτρων για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής.