Τόσο τα Χριστούγεννα όσο και η Πρωτοχρονιά αποτελούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ημέρες υποχρεωτικής αργίας, υπενθυμίζει η ΓΣΕΕ, διευκρινίζοντας τι ισχύει για την απασχόληση και την αμοιβή των εργαζομένων κατά το εορταστικό διάστημα. Για φέτος, οι υποχρεωτικές αργίες είναι: 25 Δεκεμβρίου (Πέμπτη), 26 Δεκεμβρίου (Παρασκευή), 1 Ιανουαρίου (Πέμπτη) και 6 Ιανουαρίου (Τρίτη).

Τις ημέρες αυτές, κατά κανόνα, απαγορεύεται η απασχόληση και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που επιτρέπεται να λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες. Δεν επιτρέπεται επίσης να συμψηφιστεί ρεπό με ημέρα υποχρεωτικής αργίας, ενώ οι συγκεκριμένες ημέρες δεν προσμετρώνται στην ετήσια άδεια με αποδοχές.

Αμοιβή και προσαυξήσεις

Όταν μια επιχείρηση παραμένει κλειστή λόγω αργίας, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο λαμβάνουν το κανονικό ημερομίσθιό τους χωρίς προσαύξηση. Οι μισθωτοί με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται επιπλέον ποσό πέραν του τακτικού μισθού τους.

Αν όμως μια επιχείρηση που συνήθως δεν λειτουργεί σε αργίες ανοίξει έκτακτα με τις νόμιμες διαδικασίες, τότε οι μισθωτοί πλήρους απασχόλησης δικαιούνται προσαύξηση 1/25 του μισθού τους. Οι ημερομίσθιοι λαμβάνουν ένα επιπλέον ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για τις ώρες που εργάστηκαν.

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις αργίες, όσοι απασχοληθούν δικαιούνται προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο για τις ώρες εργασίας τους. Οι ημερομίσθιοι λαμβάνουν επιπλέον και το σύνηθες ημερομίσθιο της ημέρας.

Επιπλέον ρυθμίσεις

Σε περίπτωση εργασίας άνω των πέντε ωρών την Κυριακή, προβλέπεται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση 24 ωρών σε άλλη εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας. Εάν η συνολική απασχόληση υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα, εφαρμόζονται οι διατάξεις για υπερεργασία και υπερωρίες.

Τέλος, όπου υπάρχουν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας —όπως συλλογικές συμβάσεις, κανονισμοί ή επιχειρησιακή πρακτική— αυτοί υπερισχύουν των γενικών διατάξεων.