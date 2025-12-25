Τουλάχιστον 60 κρατούμενοι που είχαν φυλακιστεί μετά τις προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα το 2024, το αποτέλεσμα των οποίων αμφισβητήθηκε από την αντιπολίτευση, αποφυλακίστηκαν με αφορμή τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με ανακοίνωση μη κυβερνητικής οργάνωσης που απαρτίζεται από ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συγγενείς πολιτικών κρατουμένων.

Οι αποφυλακισθέντες είχαν συλληφθεί εν μέσω της βαθιάς πολιτικής κρίσης που προκάλεσε η επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο τον Ιούλιο του 2024 για τρίτη προεδρική θητεία. Η αντιπολίτευση είχε καταγγείλει νοθεία, ενώ μετά την ανακήρυξη του Μαδούρο ως νικητή ξέσπασαν διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

Οι κινητοποιήσεις οδήγησαν στη σύλληψη περίπου 2.400 ανθρώπων, τους οποίους ο πρόεδρος χαρακτήρισε «τρομοκράτες». Από αυτούς, περισσότεροι από 2.000 έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι, σύμφωνα με τοπικές οργανώσεις.

«Γιορτάζουμε την απελευθέρωση περισσότερων από 60 Βενεζουελάνων που δεν θα έπρεπε ποτέ να κρατηθούν αυθαίρετα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Αντρεΐνα Μπαντουέλ, επικεφαλής της Επιτροπής για την Ελευθερία των Πολιτικών Κρατουμένων (Clippve). Όπως πρόσθεσε, «συνεχίζουμε να εργαζόμαστε» για την αποφυλάκιση «όλων των πολιτικών κρατουμένων», υπενθυμίζοντας ότι «περισσότερες από 1.000 οικογένειες εξακολουθούν να έχουν μέλη στη φυλακή».

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι αποφυλακίσεις παραμένουν ασαφείς. Το Γαλλικό Πρακτορείο έχει ζητήσει διευκρινίσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης της Βενεζουέλας, χωρίς μέχρι στιγμής να λάβει απάντηση.

Σύμφωνα με συγγενείς των κρατουμένων, οι περισσότεροι από όσους αφέθηκαν ελεύθεροι κρατούνταν στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Τοκορόν, στην Πολιτεία Αράγκουα, περίπου 134 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Καράκας.