Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε στην Άγκυρα τον αρχηγό του σουδανικού στρατού και ντε φάκτο ηγέτη της χώρας, στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν. Κατά τη συνάντηση, ο Τούρκος πρόεδρος δεσμεύτηκε να ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες.

Όπως ανακοινώθηκε από την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν «είπε ότι η συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και του Σουδάν θα ενισχυθεί σε πολλούς τομείς, από το εμπόριο και τη γεωργία μέχρι την αμυντική βιομηχανία και τα ορυχεία».

Πέρα από τις επίσημες φωτογραφίες των δύο ηγετών στην είσοδο και στο γραφείο του προεδρικού μεγάρου, δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Η θέση της Άγκυρας για την κρίση στο Σουδάν

Ο Ερντογάν, ο οποίος στηρίζει στρατιωτικά και οικονομικά τον σουδανικό στρατό απέναντι στις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), κατήγγειλε εκ νέου «μια από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο». Επισήμανε ότι έχουν διαπραχθεί εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, «ιδίως στην περιοχή της Ελ Φάσερ».

«Η Τουρκία επιθυμεί τη διαφύλαξη της ειρήνης, της σταθερότητας και της εδαφικής ακεραιότητας του Σουδάν», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό. «Ο στόχος είναι να καταλήξουμε σε κατάπαυση του πυρός και σε μια διαρκή ειρήνη», ανέφερε η τουρκική προεδρία.

Πόλεμος και διεθνείς αντιπαραθέσεις

Από τον πόλεμο που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023, έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ενώ εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί, προκαλώντας τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η Τουρκία στηρίζει τον τακτικό στρατό του Σουδάν, παρέχοντάς του κυρίως μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αντίπαλος των κυβερνητικών δυνάμεων είναι οι ΔΤΥ, που φέρονται να υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – κάτι που το Άμπου Ντάμπι ωστόσο διαψεύδει