Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα στο Κιλιμάντζαρο της Τανζανίας, προκαλώντας τον θάνατο πέντε ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ελικόπτερο πραγματοποιούσε διακομιδή ασθενούς.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένας ξεναγός και ένας γιατρός, αμφότεροι Τανζανοί, καθώς και ο πιλότος, ο οποίος καταγόταν από τη Ζιμπάμπουε. Νεκροί είναι επίσης δύο Τσέχοι τουρίστες, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία των Εθνικών Πάρκων της Τανζανίας.

Το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά στον καταυλισμό Μπαράφου, στο όρος Κιλιμάντζαρο — την υψηλότερη κορυφή της Αφρικής, που φτάνει περίπου τα 6.000 μέτρα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Mwananchi, το δυστύχημα σημειώθηκε σε υψόμετρο μεταξύ 4.670 και 4.700 μέτρων.

Κάθε χρόνο, περίπου 50.000 τουρίστες επιχειρούν την ανάβαση στο Κιλιμάντζαρο. Όπως μετέδωσαν η Mwananchi και ο τηλεοπτικός σταθμός East Africa TV, επικαλούμενοι τον επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, το ελικόπτερο πραγματοποιούσε αποστολή διάσωσης ασθενούς τη στιγμή της συντριβής.