Οι θετικές εμφανίσεις και η αποτελεσματικότητα του Γιώργου Γιακουμάκη στο σκοράρισμα το τελευταίο διάστημα πριν τον τραυματισμό του τράβηξαν το ενδιαφέρον εκτός συνόρων.

Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ στο Μεξικό, η Οβιέδο παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Έλληνα επιθετικού, αναζητώντας άμεση ενίσχυση στην επιθετική της γραμμή, τη στιγμή που βρίσκεται στον «πάτο» της βαθμολογίας και παλεύει για την παραμονή της στη La Liga.

Τα μεξικανικά μέσα αναφέρουν πως η ισπανική ομάδα έχει ήδη ενημερωθεί για τις οικονομικές αξιώσεις της Κρουζ Αζούλ, η οποία εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει το ενδεχόμενο παραχώρησης, εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά.

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις μπορεί να παίξει το γεγονός ότι η Οβιέδο ανήκει σε μεξικανικό όμιλο ιδιοκτησίας, που ελέγχει επίσης την Πατσούκα, κάτι που ενδέχεται να απλοποιήσει τις διαπραγματεύσεις.

Ο Γιακουμάκης αγωνίζεται φέτος στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού από την Κρουζ Αζούλ, έχοντας καταγράψει εννέα γκολ και μία ασίστ σε 20 συμμετοχές με τη φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά».

Στη συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων προβλέπεται ρήτρα αγοράς ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν πως η μεξικανική ομάδα αποτιμά πλέον τον ποδοσφαιριστή σε υψηλότερο ποσό.

Με βάση την εικόνα του 31χρονου φορ τη φετινή σεζόν, η Κρουζ Αζούλ θα μπορούσε να αξιώσει ποσό άνω των εννέα εκατομμυρίων ευρώ για την πώλησή του, αντίστοιχο με εκείνο που είχε δαπανήσει για να τον αποκτήσει.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πρόταση, ωστόσο στο Μεξικό θεωρούν πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, η Κρουζ Αζούλ δεν φαίνεται διατεθειμένη να κινηθεί βιαστικά.

Με τον Γιακουμάκη να δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, οι άνθρωποι του συλλόγου προτιμούν –σύμφωνα με πληροφορίες– να περιμένουν μέχρι το καλοκαίρι ώστε να αυξήσουν το οικονομικό όφελος.

Όπως επισημαίνει το «wdeportes», μόνο μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση θα μπορούσε να επιταχύνει τις διαδικασίες, ειδικά αν ληφθεί υπόψη και το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της οψιόν αγοράς από τον ΠΑΟΚ.