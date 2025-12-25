Γενέθλια, ονομαστική γιορτή και… εορταστική διάκριση για τον Χρήστο Μουζακίτη ανήμερα των Χριστουγέννων!

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού που και φέτος κάνει πράγματα και θαύματα με την ερυθρόλευκη, προσφάτως παρέλαβε το βραβείο του Golden Boy Web 2025, δηλαδή του καλύτερου νέου παίκτη στην Ευρώπη για φέτος! Ωστόσο, οι… διακρίσεις συνεχίζονται.

Όπως αναφέρει το transfermarkt ανήμερα των Χριστουγέννων, ο 19χρονος πια «ερυθρόλευκος» είναι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος ακριβότερος παίκτης στη γηραιά ήπειρο, ανάμεσα σε αυτούς που έχουν γεννηθεί στις 25 Δεκεμβρίου.

Με αφορμή τη διακοπή των περισσότερων πρωταθλημάτων για τις γιορτές, τα περισσότερα ΜΜΕ του εξωτερικού καλύπτουν την επικαιρότητα με θέματα εορταστικού χαρακτήρα. Σε ένα από αυτά λοιπόν, το γνωστό transfermarkt έψαξε και βρήκε τους ποδοσφαιριστές με γενέθλια ανήμερα των Χριστουγέννων και φυσικά τα συνδύασε με την λεγόμενη «χρηματιστηριακή αξία» τους, αντικείμενο με το οποίο άλλωστε ειδικεύεται η εν λόγω ιστοσελίδα.

Η λίστα με τους ακριβότερους παίκτες που έχουν γεννηθεί Χριστούγεννα

Στην κορυφή της λίστας, βρίσκεται το όνομα του μπακ της Γαλατασαράι, Γουίλφριντ Σινγκό από την Ακτή Ελεφαντοστού, με αξία στα 28 εκατ. ευρώ και γενέθλια στις 25 Δεκεμβρίου του 2000. Ακολουθεί ο Χρήστος Μουζακίτης που έγινε 19 χρονών και βρίσκεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Τρίτος έρχεται ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός της Άστον Βίλα, Εμιλιάνο Μπουεντία (25/12/1996) με αξία στα 18 εκατομμύρια ευρώ.