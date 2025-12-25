Η διαβόητη συμμορία των Shelby επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, τέσσερα χρόνια μετά το φινάλε της εμβληματικής σειράς «Peaky Blinders». Το πρώτο teaser της κινηματογραφικής συνέχειας, με τίτλο «Peaky Blinders: The Immortal Man», δόθηκε στη δημοσιότητα, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές.

Οι επιστροφές και το πρώτο καθηλωτικό βίντεο

Στο πολυαναμενόμενο σίκουελ, ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει ως ο εμβληματικός Τόμι Σέλμπι, συνεχίζοντας την ιστορία που καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Ο ηθοποιός είχε δηλώσει τον Ιούνιο του 2024: «Φαίνεται πως ο Τόμι Σέλμπι δεν είχε τελειώσει μαζί μου… Είναι πολύ ικανοποιητικό που συνεργάζομαι ξανά με τον Στίβεν Νάιτ και τον Τομ Χάρπερ στην κινηματογραφική εκδοχή του “Peaky Blinders”. Αυτό είναι για τους fans».

Στο καστ επιστρέφει και η Σόφι Ραντλ στον ρόλο της Άντα Θορν, αδελφής του Τόμι. Ξανά στη μεγάλη οθόνη εμφανίζονται οι Στίβεν Γκρέιαμ και Νεντ Ντένεχι ως Χέιντεν Σταγκ και Τσάρλι Στρονγκ αντίστοιχα.

Στην ταινία συμμετέχουν ακόμη οι Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Μπάρι Κίογκαν, Τιμ Ροθ και Τζέι Λάικεργκο, ενισχύοντας το ήδη εντυπωσιακό καστ της κινηματογραφικής επιστροφής των Peaky Blinders.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Μαρτίου, ενώ θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 20 Μαρτίου, δίνοντας την ευκαιρία στους fans να ξαναζήσουν τον σκοτεινό κόσμο του Μπέρμιγχαμ.