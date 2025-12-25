Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στον παράδρομο της Αττικής Οδού, στο ύψος του Χαλανδρίου, όπου ένας διανομέας έχασε τη ζωή του.
Το δυστύχημα συνέβη στις 19:10, όταν ο διανομέας συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Αυτόπτες μάρτυρες προσπάθησαν να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες, μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο.
Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άτυχος άνδρας ήταν ήδη νεκρός.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται από τις αρχές και υποβλήθηκε σε αιμοληψία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.
Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Αγίας Παρασκευής.
