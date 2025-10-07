Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 25χρονος διανομέας για το περιστατικό της επίθεσης με τον οδηγό στην Ιερά Οδό.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του αποδέχθηκε την αξιόποινη πράξη του που τον φέρνει για μια ακόμα φορά αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη ισχυριζόμενος πως χτύπησε τον οδηγό με κλειδί γιατί, όπως υποστήριξε, έβρισε τη μητέρα του και βγήκε εκτός ελέγχου.

Ο υπερασπιστικός του ισχυρισμός όπως αποδείχθηκε από την ποινική του μεταχείριση δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα που ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέντε φορές μέσα σε διάστημα έξι μηνών είχε εντοπιστεί να οδηγεί χωρίς δίπλωμα ο 25χρονος που επιτέθηκε σε 40χρονο στην Ιερά Οδό.

Συγκεκριμένα, στις 21 Οκτωβρίου 2024 είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης. Έκτοτε, εντοπίστηκε ξανά να οδηγεί χωρίς δίπλωμα στις 27 Νοεμβρίου 2024, στις 12 Ιανουαρίου, στις 14 Φεβρουαρίου και στις 2 Απριλίου 2025.

Ο νεαρός άνδρας είχε συλληφθεί συνολικά 19 φορές στο παρελθόν, ωστόσο παρέμενε ελεύθερος, συνεχίζοντας να οδηγεί παράνομα.

Πριν από λίγους μήνες, είχε συλληφθεί για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Το 2023 είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία και απειλή σε βάρος του πατέρα του, ενώ το 2021 για αρπαγή ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους. Το 2020 είχε κατηγορηθεί για έκρηξη και κατοχή εκρηκτικών υλών, το 2019 για υποθέσεις ναρκωτικών και το 2018 για ληστεία εις βάρος οδηγού ταξί.