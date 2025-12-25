Ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Νησέλλι Ημαθίας, γύρω στις 05:50, όταν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονος συγκρούστηκε με όχημα που κινούταν στην αντίθετη κατεύθυνση και το οποίο οδηγούσε 24χρονος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, από τη σφοδρή σύγκρουση ο 22χρονος οδηγός υπέστη θανάσιμα τραύματα, ενώ τραυματίστηκε και ένας 20χρονος συνεπιβάτης του. Στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν ο 24χρονος οδηγός, ένας 60χρονος και μια 67χρονη γυναίκα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται στο πλαίσιο προανάκρισης που διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.